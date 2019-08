Carabante acusa a la izquierda de "embarrar la escena política" y asegura que Ayuso ha dado las explicaciones oportunas

Publicado 12/08/2019 13:15:37 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha acusado a la izquierda "de embarrar la escena política" y de "poner en marcha la maquinaria del desprestigio" contra la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que la futura presidenta regional, que previsiblemente será investida esta semana, ha dado "las explicaciones oportunas" sobre su relación con Avalmadrid.

Así lo ha señalado durante la presentación de las acciones de limpieza en los barrios de Lavapiés y La Latina tras las fiestas patronales. El delegado ha proseguido reprochando que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos pretendan "ganar algo que no han hecho en las urnas".

A renglón seguido, ha augurado que la investidura de la 'popular' se producirá "con total normalidad" y que se elegirá presidenta de la Comunidad de Madrid a "quien han elegido todos los madrileños"; a pesar de las quejas y reproches de los grupos de la izquierda.

Con ello, se refería a la petición de reunión solicitada por Más Madrid que ha pedido un encuentro de todos los grupos de la Asamblea de Madrid para tratar la relación de la candidata con Avalmadrid, la de Unidas podemos que ha solicitado un Pleno monográfico en la Cámara regional sobre este tema y la postura del PSOE, que ha asegurado que valorará pedir una Comisión que aborde este asunto.

"Me parecen suficientes las explicaciones sobre Avalmadrid, no hay ninguna irregularidad, ningún dato objetivo que me haga dudar. Ella --Díaz Ayuso-- ha dado todas las explicaciones oportunas", ha concluido el delegado.

AYUSO Y AVALMADRID

Según informaron diversos medios hace dos meses, Avalmadrid aprobó en marzo de 2011 la concesión de un préstamo de 400.000 euros a esta empresa y que como garantía, la familia de Ayuso aportó una pequeña finca de 558 metros cuadrados situada en un polígono industrial de Sotillo de la Adrada, en Ávila, escriturada entonces según el Registro de la Propiedad en 26.388 euros, es decir, 14 veces menos que el crédito concedido.

Apuntaban además que los técnicos de Avalmadrid alertaron del crédito público y advirtieron de que la nave que se puso como garantía era ilegal y sembró dudas sobre la capacidad de la empresa para devolver el préstamo.