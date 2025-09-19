Carabante adelanta que la aprobación inicial de modificada ordenanza de Movilidad llegará "antes de que acabe octubre"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en un estación de Bicimad. - AYUNTAMIETNO DE MADRID

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha adelantado que la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de Movilidad llegará "antes de que acabe octubre".

Desde la Plaza de Cibeles, Carabante ha detallado que se están ultimando los trámites administrativos internos "y muy previsiblemente en las próximas semanas, pero sin ninguna duda, antes de que acabe octubre, se llevará a aprobación inicial a la Junta de Gobierno para someterla durante un mes a información pública y que todo el mundo pueda hacer alegaciones".

Ratificará "un modelo de éxito, Madrid 360, que ha permitido conciliar la movilidad de los 14 millones de desplazamientos que se producen en la ciudad de Madrid con los mejores datos del aire", para apostillar que la sentencia que anula las Zonas de Bajas Emisiones es "puramente formal, no entra al fondo de la ordenanza".

La modificación prevista "blinda los principios que inspiran esa ordenanza de Movilidad y las medidas que se han adoptado", ha insistido "resolviendo los problemas formales que decía la ordenanza", por ejemplo, lo relativo al estudio de impacto económico del texto.

Asimismo incorporará "algunas novedades en cuanto a la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), con la pretensión de ampliarlo a más barrios porque los vecinos lo están pidiendo". "Hemos ampliado 25.000 plazas a lo largo de los últimos cuatro años y pretendemos seguir ampliándolas porque se han convertido en un verdadero instrumento para proteger a los vecinos de la ciudad de Madrid y de aquellos visitantes que todos los días acuden a la ciudad", ha indicado.