Carabante avala Ermita del Santo, donde se ejecutará "vivienda asequible", tras frenar el proyecto de Defensa en El Viso

Archivo - Proyecto de Ermita del Santo. - ERMITA DEL SANTO - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, ha defendido este sábado que "hay una diferencia importante" porque en Ermita del Santo se ejecutará "vivienda asequible", algo que "parece de interés general", no así en el proyecto del Ministerio de Defensa en El Viso, frenado por el Ayuntamiento, una torre de 18 plantas para oficinas.

El Gobierno municipal ha parado la gran torre de 60 metros en la zona de El Viso mientras que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha emplazado a los promotores a sentarse con los vecinos ante un proyecto de estas características. Sin embargo, el Ayuntamiento sí permitió en Ermita del Santo mayor edificabilidad, tal y como señaló el concejal socialista Antonio Giraldo en su cuenta de la red social 'X', recordando que el Consistorio "recibió más de mil alegaciones" por ello.

En este sentido, Carabante ha justificado esta cuestión en declaraciones a los medios alegando que se trata de vivienda, "el principal problema que tiene Madrid", y ha asegurado que "todas aquellas actuaciones destinadas a generar una oferta de vivienda asequible van a contar con el impulso y el interés del Ayuntamiento".

"En el caso de la actuación que pretende impulsar el Ministerio de Defensa se trata de oficinas, de una torre de 18 plantas en un entorno en el que hay prácticamente viviendas unifamiliares. Por tanto, no vamos a aprobar definitivamente ese planeamiento para que se ejecute esa torre porque no cuenta con la aprobación, con el consenso y con el apoyo de los vecinos", ha afirmado.

Así, el delegado ha alentado al Ministerio de Defensa a "sentarse con los vecinos" y a "pactar con ellos la actuación". Además, ha asegurado que, tras "haber recibido más de 80 alegaciones", el Gobierno municipal ha concluido que el proyecto de El Viso "no se integra" y que "no vertebra en ese barrio y ese entorno".

"No resuelve los principales problemas que tienen los vecinos y tiene la ciudad de Madrid, que es generar un nuevo espacio público más amigable, más sostenible, y generar vivienda. En este caso lo que hace es una torre de oficinas de 18 plantas en un entorno además en el que desde el punto de vista de movilidad tiene una complicación en relación a los accesos y que vendría a complicar la movilidad", ha concluido.