Carabante contesta a la izquierda que tiene el aval de sindicatos al pactar el dimensionamiento de la plantilla de EMT

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha contestado a Más Madrid y PSOE que cuenta con el aval de todos los sindicatos, con los que ha conseguido pactar el dimensionamiento de la plantilla de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha criticado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por aprobar unos presupuestos de la EMT) que restan "300 conductores" para el año 2026, mientras los madrileños hacen "contorsionismo" para subirse en los autobuses.

La concejala de Más Madrid Esther Gómez, por su parte, ha criticado la intención del Gobierno municipal de "disminuir el número de plantilla efectiva" de la EMT en 2026 y ha exigido la contratación de más de 300 conductores.

Desde el barrio de Zofío (Usera), donde se pondrá en marcha este lunes el SER para residentes, Carabante ha explicado que el área ha llevado a cabo "una estimación de la plantilla necesaria para dar cobertura a las necesidades de movilidad que tienen los ciudadanos".

"Hemos firmado con todos los sindicatos. Por primera vez, hay un convenio firmado entre la dirección de la empresa del ayuntamiento con todos los sindicatos. Y con todos los sindicatos hemos también pactado el dimensionamiento de la plantilla", ha replicado el delegado, que cree que "para la izquierda es muy difícil entender que con los mismos trabajadores se puede prestar un mejor servicio".

Es algo que "sí han entendido los sindicatos porque han pactado también una mejora de la productividad y, por tanto, una reducción muy importante del absentismo". "Cada punto de absentismo que mejoremos es como si se hubiera contratado a cien personas más por lo que, por tanto, con la misma plantilla es posible prestar mejor y mayor servicio", ha defendido.