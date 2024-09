Carabante critica política "barriobajera y deshonesta" de Maestre con el crematorio: "No se ha leído ni un solo folio"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha critica la política "barriobajera y deshonesta" de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, con el crematorio de la M-40 al asegurar que "no se ha leído ni un solo folio" de la sentencia del Tribunal Supremo sobre este tema.

Lo ha afirmado en declaraciones a los periodistas, tras firmar un convenio con las Cuatro Torres de Castellana y después de que el grupo municipal de Más Madrid haya interpuesto un recurso contra la concesión de licencia para la instalación de un horno crematorio en el tanatorio de la M-40 y haya pedido medidas cautelares porque, en palabras de su portavoz, el equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "ha mentido descaradamente al decir que la Justicia les ha obligado".

"Si se la hubiera leído, hubiera encontrado que la sentencia lo que obliga al Ayuntamiento de Madrid es a tramitar la licencia (...) Lo que dice es que debe el promotor obtener la autorización ambiental. La autorización ambiental la obtuvo el 31 de julio del 2024 y fue presentada ante la Agencia de Actividades y la Agencia de Actividades otorga la licencia. No solo hay una sentencia, es que además hay dos providencias de la magistrada en la que apercibe a los funcionarios públicos bajo la comisión de un delito de desobediencia", ha explicado Carabante.

Por ello, le ha pedido a la izquierda que "no manipule y no mienta" y sobre todo que no "utilice el miedo que tienen muchos vecinos" por la instalación de ese crematorio.

"No nos parece una buena idea que haya un crematorio en esa instalación y por eso el Ayuntamiento lo ha denegado de manera reiterada y por eso la sentencia es de año 2021 y no se ha dado la licencia hasta año 2024", ha insistido, a la vez que defendido que las administraciones deben tomar decisiones "con indenpendencia del corte político que esto pudiera conllevar".

Además, ha recordado que el Ayuntamiento aprobó la ordenanza de calidad del aire, que establecía una distancia mínima de la instalación de esos crematorios con respecto a las viviendas. "Y este crematorio está por debajo de esa distancia mínima. Y por eso no nos gusta", ha explicado, aunque ha incidido en que el tribunal considera que eso no es motivo suficiente para denegar la licencia.