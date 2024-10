Carabante defiende la ubicación de cantones, incluso aunque "afecten al rédito político", porque es "lo responsable"

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha defendido que la ubicación de los futuros cantones de limpieza responde únicamente a una decisión que deja en manos de los servicios técnicos, incluso aunque "afecten al rédito político", porque es "lo responsable" por parte de los poderes públicos.

Lo ha hecho en la comisión del ramo tras unas críticas por parte del concejal de Vox Ignacio Ansaldo, que ve que la ubicación del cantón de Montecarmelo es mera "cabezonería" del 'popular'.

El delegado, a su vez, ha insistido en que los cantones son "imprescindibles". "Dice que no perderíamos votos (si reculasen con la ubicación) pero a veces hay que hacer cuestiones que incluso afectan al rédito político. Creo que lo responsable de los poderes públicos es tomar las mejores decisiones para tener los mejores servicios, aunque eso tenga un coste electoral", ha contestado al concejal de Vox.

Ansaldo ha elevado a la comisión del ramo el malestar vecinal por la ubicación del cantón de Montecarmelo. "La ubicación de los cantones la deben determinar los servicios técnicos, pero no lo digo yo solo, lo dice también el Defensor del Pueblo, que se pronunció ya ante la intervención por parte de los vecinos y dijo que las ubicaciones establecidas por el Ayuntamiento en función de los criterios técnicos y criterios urbanísticos eran las adecuadas", ha destacado Carabante.

El delegado ha insistido en que el departamento que dirige Ángel Gabilondo "compartía con este equipo de gobierno, que (esos cantones) no producían ni malos olores ni molestias para los vecinos". "Creo que no somos ni usted ni yo ni los grupos políticos de este Ayuntamiento quienes deben determinar las ubicaciones y los servicios técnicos para ser capaces de prestar el mejor servicio público a los ciudadanos", ha insistido Carabante.

"ES SU CABEZONERÍA PERSONAL"

"Esto se ha convertido en su cabezonería personal, por decirlo finamente", ha reaccionado Ansaldo, que ha abogado por instalar el centro de mayores más cerca de las viviendas, igual que la biblioteca de Las Tablas. "Utilice una parcela de la zona residencial de Las Tablas para hacer estos centros juntos, cada uno con su entrada individual", ha demandado.

El concejal de Vox ha reclamado igualmente que el Ayuntamiento libere otra parcela de 10.000 metros cuadrados donde cabrían los 4.200 que necesita el Selur y los 5.800 del cantón, "juntitos ambos para aprovechar las sinergias de ambas actividades. Y tampoco se puede escudar en la distancia, pues se gana en tiempo desde la nueva ubicación", ha planteado.

"AL PSOE LES DEJAMOS CON SU HOBBY, LA NECROFILIA"

Ansaldo ha propuesto a Carabante que vayan juntos a Montecarmelo y además así el PP podría "dejar de perder votos en el barrio" dejando que se impoga "el sentido común mientras que ganan los vecinos". "Y al PSOE les dejamos con su hobby, la necrofilia", en relación a la búsqueda de restos de brigadistas internacionales. El socialista Antonio Giraldo ha exigido que retirara esas palabras, algo que el concejal de Vox no ha hecho.

Carabante ha reiterado que las ubicaciones las determinan los servicios técnicos. "Es una extraordinaria decisión dejar en las manos los servicios técnicos las decisiones que afectan a la prestación de servicios públicos tan esenciales como la limpieza", ha remarcado.

En todo caso, el delegado ha reconocido a Vox su "valentía" porque "es el único grupo de la oposición que sí ha ofrecido una ubicación distinta a la parcela de Montecarmelo" dado que "el resto se han quejado, han ido a la manifestación pero no han dado ninguna alternativa". Una de las propuestas de Vox fue ubicar el cantón junto al gimnasio GoFit pero la vecindad del entorno lo rechazó, igual que el AMPA del instituto Blanca Fernández Ochoa.

"¿POR QUÉ DEFIENDEN TANTO A MONTECARMELO Y NO A SAN BLAS?"

En todo caso a Borja Carabante le llama la atención que, ante los 116 cantones que tiene la ciudad, "que están mucho más próximos a las viviendas de lo que va a estar el futuro cantón de Montecarmelo", las protestas no sean iguales por parte de la oposición.

"¿Por qué defienden tanto a los vecinos de Montecarmelo y no a los vecinos de San Blas? ¿Por qué no defienden a los vecinos que están más cerca de los cantones que están construidos? ¿Porque ellos no salen a la calle con la pancarta?", ha preguntado.