Carabante destaca la importancia de contar "cuanto antes" con el cantón de Montecarmelo: "Tenemos que ejecutarlo"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha destacado la importancia de contar "cuanto antes" con el cantón de Montecarmelo. "Tenemos que ejecutarlo", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

"Necesitamos tenerlo cuanto antes porque han pasado ya bastantes meses desde que adjudicamos los contratos nuevos y tenemos que ejecutarlo. Todavía no está redactado el proyecto definitivamente, lo estamos redactando, con lo cual tenemos margen para hablar con los vecinos de cuáles son las mejoras que ellos nos pueden proponer en ese cantón", ha trasladado el delegado.

En esta línea, ha asegurado que van a minimizar al máximo la superficie que ocupan los cantones, así como los desplazamientos, y ha recordado que el Ayuntamiento se ha comprometido a que en estos cantones no haya tratamiento de residuos orgánicos porque "no lo hay en ninguno".

"La calle Jorge Juan, al lado de la plaza La Cebada o en Avenida América hay cantones y la gente no sabe ni que existen, detrás de Avenida América hay un cantón bastante más grande del que va, por ejemplo, en Vicálcaro y la gente no lo sabe porque no han generado ninguna molestia ni ningún trastorno a los vecinos", ha defendido Carabante, quien ha informado de que actualmente funcionan en la ciudad 116 cantones, a los que se sumarán los 16 nuevos.

"Hay que construir 16 cantones más derivados del incremento tan notable que hemos tenido de los contratos de limpieza. Hemos contratado 3.000 barrenderos más y hay 3.000 barrenderos que tienen que tomar servicio en una instalación, que tienen que tener sus vestuarios y que tienen que tener guardados sus carritos", ha indicado.

"SE PIERDE UN DÍA DE TRABAJO"

En el caso de Montecarmelo, ha precisado que los barrenderos que están limpiando van desde Vallecas todos los días y pierden un día de trabajo a la semana en desplazamientos. "Nosotros tenemos el compromiso con los vecinos de ejecutar ese cantón y de demostrarles que no es un problema", ha afirmado, pese a criticar la intención de la oposición de "alentar las polémicas".

Por otro lado, y sobre la limpieza de la ciudad y la posibilidad de que los contenedores soterrados lleguen a más puntos de la capital --tras aterrizar en Centro y ya estar implementados en Salamanca-- Carabante ha aseverado que se deben ubicar en lugares donde haya poco espacio en superficie y en sitios emblemáticos desde el punto de vista del turismo.

"No descartamos extenderlo a más sitios que cumplen estas dos condiciones, pero yo creo que el distrito Centro teníamos una deuda, especialmente con esos entornos más turísticos desde el punto de vista de la estética y por tanto lo vamos a acometer", ha subrayado, aunque ha reconocido que no se pueden soterrar los 60.000 contenedores de la ciudad.