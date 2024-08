Carabante dice que Puente está "incapacitado" para ser ministro y ve "obscenamente ofensivo" que saque pecho por el tren

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y segundo teniente de alcalde de Madrid, Borja Carabante, ha recalcado este viernes que Óscar Puente está "incapacitado" para ser seguir siendo ministro en el gobierno de Pedro Sánchez y ve "obscenamente ofensivas" sus declaraciones sobre que "el tren viven en España el mejor momento de su historia".

En declaraciones a los medios durante en Moncloa-Aravaca, el delegado ha censurado así el "vicio verbal" y los "exabruptos" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en su comparecencia en el Senado en lugar de dar explicaciones.

En una comparecencia en el Senado este viernes, convocada a petición del PP para que dé explicaciones sobre las incidencias que se están registrando este verano tanto en la red de Cercancías como en la de alta velocidad, el titular de Transportes ha pedido disculpas a los usuarios por las molestias causadas pero ha defendido que el tren "vive en España el mejor momento de su historia", con récord tras récord de viajeros que han cambiado sus hábitos de movilidad para utilizar cada vez más el tren en sus desplazamientos.

"Me parece que estas declaraciones son obscenamente ofensivas para los cientos de miles de madrileños, de visitantes, que todos los días tienen que tomar por necesidad cercanías y que se ven absolutamente atrapados, colapsados y poniendo en riesgo su propia seguridad", ha afeado Carabante, que ha recordado las cerca de 700 incidencias que llevamos en 2024, "casi dos trenes que se paran al día en la ciudad de Madrid".

En esta línea, ha vuelto a insistir en el impacto que esto supone en cuestión de imagen para la ciudad de Madrid. "Eso tiene consecuencias graves, no sólo porque la gente no puede llegar a tiempo, sino porque, como ya hemos visto, se pueden producir situaciones de riesgo y, sobre todo, porque damos una imagen pésima de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. Y es precisamente eso lo que persigue Óscar Puente", ha indicado.

En esta línea, ha censurado que Puente, al que ha definido como la "voz de su amo", el presidente Pedro Sánchez, esté "muy entretenido en su vicio verbal y en insultar a todo el mundo" para "esquivar otros temas" como las relacionadas con el caso Koldo.

En concreto, Puente comparece también en el Senado para explicar los resultados de la auditoría que encargó sobre los posibles casos de corrupción, y para detallar qué medidas va a adoptar respecto a los altos cargos investigados en el Ministerio.

"Como siempre, Óscar Puente hoy saldrá con ese abrupto, con ese vicio verbal, para esquivar las explicaciones que tiene que dar a todos los españoles por el robo masivo que ha habido en el gobierno socialista y, sobre todo, las explicaciones que tiene que dar por ese colapso, por ese caos y por esas situaciones de riesgo que se ocurren todos los días en las Cercanías de la ciudad", ha lamentado.

En su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado, Puente ha desmentido las críticas de la oposición respecto a la operativa ferroviaria, que ha tildado de "partidistas e irresponsables", asegurando que solo le falta escuchar que "con Franco los trenes iban mejor".

NO QUIERE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA GENTE

Uno "vicio verbal", en opinión de Carabante, con el que el que pretende, "precisamente, no centrarse en los problemas de los ciudadanos". "Óscar Puente está incapacitado para ser ministro por esos exabruptos, que dan una imagen lamentable de un cargo público, que tiene que ser absolutamente ejemplar, y porque ya ha demostrado que no es que sólo no sepa resolver los problemas de los ciudadanos, en este caso las Cercanías, sino que, además, no quiere y esto es lo más relevante", ha alegado.

En esta línea, ha insistido en que el problema de Cercanías tiene "muy fácil solución", como es cumplir con el Plan de Cercanías que contemplaba 5.000 millones de euros en inversiones que fue elaborado por el anterior gobierno del PP.

"Lo que ha decidido el gobierno de la nación es no destinar un céntimo de euro a la red de cercanías de la ciudad de Madrid. Por tanto, Óscar Puente está incapacitado para ser ministro del Gobierno de España", ha zanjado.