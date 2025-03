Carabante niega la tala de "28 árboles" en plaza Santa Ana y acusa a la izquierda de "utilizar políticamente" el tema

Más Madrid presenta un escrito ante el Defensor del Pueblo para conocer el número exacto de árboles talados

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, ha negado que "se vayan a talar 28 árboles" en la plaza Santa Ana y ha acusado a Más Madrid y al PSOE de hacer una "utilización política" del tema.

Así lo ha expresado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación después de que Más Madrid haya presentado un escrito al Defensor del Pueblo, acción que avanzó a principios de este mes, contra "la tala indiscriminada de más de 25 árboles de gran porte y con muchos años".

Carabante ha expresado que "ni mucho menos se van a talar los árboles que había dicho la izquierda, que habla de en torno a 28 o 30 ejemplares". "Lo que vamos a hacer es trasplantarlos y, cuando se acaben las obras de Santa Ana, habrá más árboles en la ciudad de Madrid", ha detallado.

Además, tras la petición de Más Madrid al Defensor del Pueblo para que intervenga y aclare cuántos árboles han sido talados en la plaza Santa Ana, el delegado ha acusado a la izquierda de hacer una "utilización política" de la tala de árboles.

"Me sorprende que Rita Maestre y Reyes Maroto --portavoces de Más Madrid y de PSOE en el Ayuntamiento, respectivamente-- no estén encadenadas a los árboles que está talando el Ministerio de Fomento en Atocha y en el entorno de distintas estaciones de Cercanías y que no hayan ido al Defensor del Pueblo. Una vez que pidan eso, tendrán credibilidad y legitimidad para venir a este Ayuntamiento a pedir explicaciones", ha lanzado.

Finalmente, el delegado ha reivindicado las actuaciones del Ayuntamiento en materia de plantaciones en la capital, con las que se han llegado a sumar "210.000 árboles" nuevos.