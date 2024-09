Carabante se reúne el lunes con empresas de patinetes pero insiste en que "no hay posibilidad de desistir de revocación"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se reunirá este lunes con las empresas de patinetes pero ya ha subrayado que "no hay posibilidad de desistir de la revocación de las autorizaciones".

Tras reunirse con la oposición a cuenta de las viviendas de uso turístico, Carabante ha contestado a una plataforma de patinetes que una de las razones de la revocación reside precisamente "en que no han compartido los datos de demanda, tal y como está establecido en las autorizaciones, que hubieran permitido tener un retrato más adecuado de la movilidad sostenible en la ciudad de Madrid".

"No hay posibilidad de desistir de la revocación. Y no lo hay porque ha habido un incumplimiento flagrante y reiterado por parte de las empresas de alquiler de patinetes. Madrid no está contra los patinetes, Madrid está contra del incumplimiento de las autorizaciones por parte de estas tres empresas", ha aclarado.

Sus 6.000 patinetes "han generado problemas de convivencia y de seguridad". Así ha recordado que en el año 2023 "hubo 25 heridos graves como consecuencia de accidentes en los que había participado un patinete".

"Creo que ser capaces de favorecer la movilidad sostenible no tiene que ser incompatible con cumplir con las autorizaciones", ha alegado, después de apuntar a los "datos récord de bicimad, con más de 39.000 viajeros", y también "datos récord de demanda por parte de la EMT", con más de 1.600.000 millones de viajeros todos los días y que suponen "cifras que no se habían visto nunca".