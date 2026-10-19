Carabante señala que la acampada de Sol es ya "un asentamiento" que "ha perdido cualquier carácter de reivindicación"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 18 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha señalado este lunes que la acampada de la Puerta del Sol es ya "un asentamiento" que "ha perdido cualquier carácter de reivindicación" desde que comenzase hace ya más de tres semanas.

El concejal ha criticado que si "ese asentamiento se produjera delante del Palacio de la Moncloa o en la calle Ferraz", frente a la sede de PSOE, se "mandaría a los antidisturbios, a la Policía Nacional", para desalojar la plaza. Por ello, en declaraciones a los medios durante la presentación de la Guía Verde 2026 en el Paseo de la Castellana, ha vuelto a exigir a la Delegación del Gobierno en Madrid que "cumpla sus competencias y levante la acampada".

Asimismo, Carabante ha explicado que, en el hipotético caso de que en los próximos días se levantase la acampada, con el Selur se tardaría "poco" en limpiar la Puerta del Sol.