Carlos Sainz dará el botón de encendido de las luces navideñas de Madrid el próximo sábado 22

Europa Press Madrid
Publicado: martes, 11 noviembre 2025 12:34

   MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

    El bicampeón mundial de rally y el cuatro veces ganador del París-Dakar, el piloto Carlos Sainz, dará el botón de encendido de las luces navideñas de Madrid el próximo 22 de noviembre en la plaza de Cibeles.

   Lo ha adelantado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha hecho el anuncio tras presentar la estrategia por el comercio y la hostelería 2025-2027.

   Serán más de 13 millones de bombillas las que se encenderán esta Navidad, instaladas a lo largo de toda la ciudad.

