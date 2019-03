Carmena no cree que la publicación de listas de Más Madrid dificulte después la labor de Gobierno

Publicado 28/02/2019 18:01:41 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este jueves que que tras la publicación de las listas completas de Más Madrid este viernes, no se va a dificultar la labor de gobierno municipal ya que "esta bastante delimitado donde están las coincidencias".

Sobre el momento presente, ha asegurado que han sabido hacer "una convivencia muy positiva". "Es una apuesta de que aún teniendo discrepancias se puede lograr un trabajo interesante", ha recalcado durante una visita a Carabanchel.

Asimismo, ha señalado que no está "a favor de las filtraciones porque cuando se da una información se da". "No creo que haya filtraciones y si las hay, no debería", ha censurado la regidora en referencia a que hayan salido ya algunos de los nombres que la acompañaran en la lista electoral.

Asimismo, ha remarcado la apuesta feminista de Más Madrid de cara a los comicios de mayo, teniendo en cuenta que los tres primeros puestos estarán ocupados por mujeres: Manuela Carmena, la primer teniente de alcalde, Marta Higueras; y la portavoz municipal, Rita Maestre.