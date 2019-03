Carmena planta cara a "regalos envenenados" para Madrid y entierra actitudes que van contra la acogida y la tolerancia

Publicado 06/03/2019 14:19:54 CET

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha plantado cara a los "regalos envenenados" para la ciudad y ha enterrado en el cofre en el que se sepultará a la sardina, una novedad de los carnavales de este año, las actitudes que van en contra de la acogida y la tolerancia.

Carmena ha recibido en la Plaza de la Villa a la Alegre Cofradía que esta tarde enterrará a la sardina y pondrá fin a los carnavales para dar paso a la Cuaresma. Carmena --ha sido investida con la sardina en patinete, un pin que se ha colado en la solapa porque, como le han explicado, ya no se puede circular en coche por Madrid Central-- se ha marchado sin aclarar a los periodistas qué son para ella esos regalos envenenados.

Rodeada por concejales de Ahora Madrid, PSOE y Cs, Carmena ha empezado su discurso señalando que un entierro siempre remite a lo que hay que tapar, esconder, olvidar porque no gusta. Este año la novedad es un cofre, donde se pueden meter aquellas ideas que a veces "se olvidan de seguir con ese espíritu de acogida y tolerancia" y que van contra el ADN de una ciudad "amigable".

"Que no nos entierren querellas inútiles, que seamos capaces de sumar y que no busquemos esto o lo otro sino esto y lo otro", ha argumentado la regidora, que ha hecho una loa a la sardina y al mejor pescado que se come en España, el de Madrid, a pesar de no tener mar, algo que les llama la atención a los turistas. De hecho, la alcaldesa, tirando de humor, ha imitado el acento francés para hacer la pregunta que se hacen quienes visitan la ciudad.

Para Carmena, la sardina es de "una belleza indiscutible, es brillante, azul y plata, llena de propiedades", igual que el vecindario de Madrid, que es un "pueblo humilde que sabe que el humilde está lleno de estética y belleza". "Y ese pueblo demuestra una gran inteligencia porque no quiere regalos envenenados sino los que se ganan a pulso", ha destacado.