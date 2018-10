Carmena propone en Nueva York la creación de un Erasmus latinoamericano

Publicado 15/07/2018 21:59:09 CET

NUEVA YORK, 15 jul (dpa/EP)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sugerido este domingo la creación en Latinoamérica de un programa de intercambio de estudiantes similar al Erasmus europeo durante la reunión mantenida hoy en Nueva York con representantes de las distintas redes municipalistas, previa a su participación este lunes en el Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible en la sede de las Naciones Unidas.

Carmena ha alabado la "mistificación natural" del programa Erasmus, que ya llevó a la capital española a varias generaciones de estudiantes.

"Es como un tejido absolutamente indestructible que pensamos es muy bueno hacerlo en Latinoamérica y después a su vez conectarlo con Europa.

Es la manera de construir el mundo", ha asegurado.

El programa Erasmus es promovido por los países europeos para incentivar el intercambio de estudiantes universitarios.

La alcaldesa ha participado hoy, como co-presidenta de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), en una reunión con representantes de las distintas redes de municipios latinoamericanas como FLACMA, Mercociudades y Al-LAS, con las que se está gestando una unión de todas ellas bajo un nuevo nombre, conocido como CORDIAL.

"La UCCI ha puesto todos sus esfuerzos para ayudar a que todas las redes lationamericanas tengan una confluencia y que desde la CGLU podamos ser un interlocutor muy claro y muy directo. La CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) es la gran organización de alcaldes del mundo y el buen interlocutor con la Unión Europea y nos parece muy importante porque estaba un poco abandonada en todo lo que tenía que ver en cuanto a las redes latinoamericanas", ha manifestado Carmena.

Durante el encuentro la alcaldesa de Madrid ha hablado de los acuerdos que la ciudad mantiene con distintas universidades. "No puede haber una ciudad verdaderamente desarrollada y sostenible si no es una ciudad educada", señaló.

Todo ello como previa del Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible que se celebra esta semana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York y en el que Carmena intervendrá este lunes.

En el mismo se hará un seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, para lo cual es preciso contar con los gobiernos municipales, según Carmena.

"Conseguir poner en marcha esta agenda no es fácil y no podemos caer en las estructuras verticales, sino que hay que ir a las horizontales.

Y la primera horizontalidad son los gobiernos locales. Nosotros no reclamamos nada para nosotros, sino que lo reivindicamos para la eficacia de la agenda 2030", ha afirmado la alcaldesa.