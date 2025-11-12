La carrera Ponle Freno por las víctimas de accidentes de tráfico vuelve a Madrid este domingo con 19.000 inscritos ya

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carrera Ponle Freno por las víctimas de accidentes de tráfico vuelve a su cita con Madrid este domingo en modalidades 5 y 10 kilómetros y 19.000 personas inscritas hasta el momento con el objetivo de "batir todos sus récords de participación y recaudación".

La cita es este 16 de noviembre, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Las inscripciones sirven para recaudar fondos destinados a las víctimas de tráfico, en concreto, toda la recaudación de las inscripciones que se consiga con la convocatoria de Madrid irán al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Gracias a los fondos de cada inscripción la carrera ha logrado recaudar más de 3 millones de euros desde que comenzó su recorrido en 2008. El año pasado, la Ponle Freno de Madrid batió récords con más de 20.000 personas y 280.000 euros recaudados por las víctimas de tráfico.

La plataforma impulsada por Atresmedia y Fundación AXA ha presentado la nueva edición, la número 17, desde el estadio de Vallehermoso, donde han estado acompañados por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, además de por el embajador de Ponle Freno y presentador, Manu Sánchez; el bicampeón del mundo de maratón, Abel Antón, y el campeón del mundo de maratón, Martín Fiz.

Con la colaboración de CGA Talleres y el Ayuntamiento de Madrid, la carrera recorrerá las principales arterias de la ciudad con dos recorridos, el de 5 y el de 10 kilómetros. Este último pasará por la Puerta del Sol, emblemático para la organización porque el objetivo es aspirar a las cero víctimas de tráfico.

Continuará por la Plaza de Colón, Castellana, Nuevos Ministerios, Gran Vía, Callao, Preciados, Neptuno y Cibeles. En la modalidad de 5 kilómetros atravesará el Paseo de la Castellana y bajará por la calle Serrano rodeando la Biblioteca Nacional y entrando por el eje de Recoletos a meta. La Pone Freno de Madrid estará amenizada por Jota Abril y contará con la música de Eternal Legends. Matías Prats se encargará, por 17 año consecutivo, de dar el pistoletazo de salida.

Un año más quiere ser una carrera inclusiva que invite a todos a participar, incluso andando, y los circuitos de 5 y 10 kilómetros serán tanto en la modalidad masculina, como femenina y handbike, así como junior, también en categoría femenina y masculina, pero en este último caso con recorrido únicamente de 5 kilómetros.

Las inscripciones siguen abiertas en ponlefreno.com. Junto al dorsal, todos los participantes conseguirán la nueva camiseta diseñada por Joma, que por primera vez será de color negro. Adicionalmente también se podrán adquirir unas zapatillas de esta marca deportiva, así como una medalla personalizada.

Para ir calentando motores antes de la cita del domingo, Ponle Freno organiza este viernes 14 a las 18.00 horas en el Retiro, entrada por la Puerta de Alcalá, una jornada gratuita de entrenamiento para todas las personas participantes de la carrera. Con la colaboración del club VG Running contarán también con la participación de los campeones del mundo de maratón y embajadores de la iniciativa Abel Antón y Martín Fiz.

RECOGIDA DE DORSALES

Para la cita de 2025, Ponle Freno vuelve a contar con un nuevo modelo de su ya clásica camiseta, diseñada nuevamente por Joma y que recibirán todas las personas que se apunten a la carrera, cuyas inscripciones siguen abiertas en ponlefreno.com. También habrá una edición especial de zapatillas diseñadas por esta marca deportiva y la posibilidad de adquirir una medalla personalizada.

Con modelos disponibles para hombre y para mujer, la camiseta de esta edición tiene un estampado exclusivo y por primera vez es de color negro, con componentes reflectantes en mangas y pecho y llamativos símbolos de colores con motivos relacionados con la Seguridad Vial.

La entrega de dorsales y bolsa de corredor se realizará en el Hotel NOVOTEL Madrid Center, en la calle O'Donnell, 53, el jueves 13, el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre en horario ininterrumpido de 11 a 20 horas. Para recogerlo será necesario mostrar el código QR de la inscripción. También se permitirá recoger el dorsal y la bolsa de otros participantes, siempre que se presenten sus inscripciones.

Y tras la buena acogida del año pasado, la carrera de Madrid ofrecerá la posibilidad de adquirir una medalla con el logotipo característico de Ponle Freno y la opción de personalizarla con un nombre con el objetivo de sumar más fondos para la causa. También este año ofrecerá la posibilidad de convertir la convocatoria en un regalo ya que en las inscripciones se podrá añadir la opción de regalar a un amigo. Otra posibilidad para participar será como voluntario, cuyos pasos para formalizar esta opción también pueden consultarse en ponlefreno.com.

"UNA DE LAS GRANDES CITAS DEPORTIVAS PERO TAMBIÉN SOCIALES"

Para el alcalde, la Ponle Freno "es una de las grandes citas deportivas pero también sociales en la ciudad de Madrid. Se ha instalado en el calendario pero también en todos los madrileños porque da la oportunidad de correr por lugares muy especiales de la ciudad y da también la posibilidad de prevenir los accidentes de tráfico".

"Madrid es una ciudad preocupada por la seguridad vial, somos conscientes de los problemas que hay y de las consecuencias nefastas de los accidentes. La prevención es extraordinariamente importante, la toma de conocimiento, que los ciudadanos sean conscientes de la obligación de cumplir las normas y de ayudar a todos aquellos que han tenido un accidente de tráfico, que han sufrido consecuencias severas y que necesitan el apoyo económico pero también el aliento del conjunto de la sociedad", ha indicado.

Preguntado sobre si se animará a correr este domingo, Martínez-Almeida ha reconocido que lo va a tener "complicado". "No voy a poder y va a ser un domingo, por cierto, importante en términos deportivos porque por la mañana tenemos la Ponle Freno y por la tarde el partido de la NFL. Pero este domingo tengo las obligaciones familiares que hacen que este domingo lo tenga complicado para poder correr", ha explicado.