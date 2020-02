La Casa Encendida presenta un recorrido por el arte emergente, que se erige como resistencia ante un futuro distópico

Publicado 06/02/2020 16:58:12 CET

La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid presenta desde este viernes, 7 de febrero, y hasta el 26 de abril, los trabajos seleccionados en el certamen para artistas emergentes Generación 2020, influidos por la visión de futuros distópicos, por la oscuridad, el fanatismo y la obsesión por el control y la vigilancia, pero que actúan como resistencia a estas visiones.

Los artistas y proyectos seleccionados en esta edición del Certamen de Apoyo al Arte Joven Generaciones son Javier Arbizu con Knee-deep; Elisa Celda con O arrais do mar; Oier Iruretagoiena con Paisaje sin mundo (Mural); Gala Knörr con Good Bad Not Evil; Claudia Rebeca Lorenzo con Txukela; Miguel Marina con Celada; Cristina Mejías con La máquina de Macedonio; y Nora Silva con No Fall Games.

Formalmente presentados a través de instalaciones, vídeos, pintura, escultura o performances, "los trabajos muestran de alguna manera una crítica al mundo actual, pero también llevan implícita la posibilidad de construcción de nuevos sentidos que hay que intuir y cultivar mediante la acción política y el arte", ha indicado el comisario de Generaciones, Ignacio Cabrero.

Como cada edición, la muestra está acompañada por un catálogo bilingüe español/inglés con textos de la profesora de Teoría e Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid Selina Blasco y del propio Cabrero.

Los proyectos seleccionados entre más de 300 propuestas se han dotado con 10.000 euros, y el jurado ha estado formado por la comisaria de la 11th Berlin Biennale for Contemporary Art, Lisette Lagnado; el Director de Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao, Fernando Pérez, y la directora de programación de Acción Cultural Española (AC/E), Marta Rincón.

De esta manera, la convocatoria Generaciones de Fundación Montemadrid cumple 20 años en su apoyo y promoción al arte emergente español, a lo largo de los cuales más de 16.000 artistas han participado en el certamen.