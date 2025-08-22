Casi 300 efectivos conforman el dispositivo de seguridad de las fiestas de 'Sanse', que se esperan multitudinarias

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández, ha destacado que las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, que arrancarán este domingo, estarán marcadas por un fuerte dispositivo de seguridad, la implicación de las peñas y asociaciones de la localidad y una programación cultural y musical gratuita para todos los públicos.

"En las fiestas de San Sebastián de los Reyes echemos el resto para que sean más seguras y esa sensación de seguridad sea percibida tanto por el vecino como por el visitante", ha subrayado en una entrevista en Canal 33 TV de Madrid recogida por Europa Press.

Así, la regidora ha puesto en valor el refuerzo de efectivos locales en una fiestas caracterizadas por sus famosos encierros, que se celebrarán entre el 25 y el 31 de agosto a las 11 horas. "Este año tenemos 20 nuevos agentes locales, que se han incorporado a nuestra plantilla en el pasado mes de junio", ha recordado. Y ha afirmado con rotundidad que el municipio cuenta con la mejor Policía Local de toda la Comunidad de Madrid, "unos profesionales como la copa de un pino y que trabajan increíblemente bien".

La coordinación con otros Cuerpos policiales será también clave en las fiestas. "Tenemos la colaboración de Policía Nacional, como bien sabéis, tenemos una comisaría que compartimos con el municipio vecino de Alcobendas", ha indicado la alcaldesa, que ha detallado que entre los dos Cuerpos habrá prácticamente 300 agentes en la calle cada día festivo.

Además, ha explicado que se reforzará el uso de tecnología. "Tenemos la autorización de Delegación de Gobierno para que nuestras cámaras de videovigilancia de tráfico que tenemos en la calle, que tenemos bastantes, varias decenas de esas cámaras van a cumplir objetivos y fines de seguridad ciudadana, lo cual es fundamental", ha señalado Fernández.

También se sumarán otros dispositivos. "Tenemos refuerzos de seguridad privada en algunos puntos, tenemos iniciativas que pusimos en marcha desde que entramos a gobernar, como la campaña del vidrio cero cero controlado por Policía. Y tenemos también un refuerzo de seguridad en todas las bocas y en el interior del Metro", ha indicado.

La alcaldesa ha querido subrayar que la seguridad no es solo cuestión de efectivos, sino también de la participación social. "Lo que yo quiero poner en valor, porque me parece que es una de las cosas más importantes de nuestras fiestas, es la colaboración del tejido social", ha afirmado.

En esta línea, la primer edil de San Sebastián de los Reyes ha subrayado que se trata de unas fiestas "muy familiares, en las que se vive mucho el día, también se vive la noche, por supuesto". "Todas nuestras peñas y asociaciones colaboran activamente en la programación y desarrollo de las fiestas, y a diario tenemos actividades organizadas por ellos", ha comentado.

TODOS LOS CONCIERTOS SON GRATUITOS

La alcaldesa ha defendido la apuesta del Ayuntamiento por mantener todos los conciertos gratuitos, a diferencia de otros municipios.

El cartel de este año incluye la gira de despedida de Medina Azahara, grupos como Pignoise y Rulo y la Contrabanda, espectáculos de flamenco, bandas locales y varios pischadiscos como DJ Nano. "Tenemos un espectáculo familiar también muy apetecible para muchos niños; lo que hacemos es que las fiestas sean para todos", ha señalado.

La programación se completa con actividades infantiles por la tarde y también en el centro de mayores, además de la recuperación de otras como la zarzuela, "que también le gustan a muchas personas durante las fiestas".

LA IMPORTANCIA DEL SENTIMIENTO RELIGIOSO

Lucía Fernández también ha hecho referencia al sentido religioso de los festejos. "Al final, si no existiera el Santísimo Cristo de los Remedios, no existirían las fiestas. Ese es el origen y el motor de todo. Nuestro Santísimo Cristo es muy respetado y mueve mucha fe entre los vecinos, algo que podemos ver en el día a día en la parroquia de San Sebastián Mártir. La procesión mueve a miles de personas, la misa mayor, los triduos, y la fe en general dentro de San Sebastián de los Reyes de mayores, jóvenes, pequeños, de propios y de extraños; y eso es muy importante", ha apuntado.

En la entrevista en Canal 33 TV, la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes tampoco se ha querido olvidar a los trabajadores del Hospital Infanta Sofía y los centenares de voluntarios de Protección Civil que dan su tiempo y esfuerzo en el municipio no sólo en la organización de las fiestas, sino también para luchar contra emergencias, como la del cercano incendio forestal de hace unos días en Tres Cantos o durante las inundaciones de marzo.

Por último, el regidora ha invitado a asistir a las fiestas a partid del domingo a las 22 horas, donde se dará el pistoletazo de salida con el pregón. "Son unas fiestas de toda la comunidad de Madrid, familiares, tranquilas, unas fiestas en las que poder disfrutar de una gran oferta cultural y de ocio. Aquí tienen su casa para venir a disfrutar y ver lo bonito que es San Sebastián de los Reyes y el gran trabajo que conlleva organizar estas fiestas", ha concluido.