Casi 400 personas muestran su apoyo a las labores de inclusión de la Fundación Hay Salida en la III Gala Endanzados - FUNDACIÓN HAY SALIDA

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi 400 personas han mostrado su apoyo a los programas de acompañamiento e inclusión de la Fundación Hay Salida asistiendo a la III Gala Benéfica Endanzados.

Según recoge la Fundación en un comunicado, el espectáculo, celebrado en Madrid, contó con la participación del alumnado del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid y de figuras de la danza como la Premio Nacional de Danza 2023, Rafaela Carrasco, así como Vicky P. Miranda, David Sánchez, Daniel Rodríguez, Daniel Vizcayo, Laura Vega y Marta Navarrete, quienes subieron al escenario para mostrar el "poder inclusivo del arte".

La gala también contó con el apoyo de figuras del cine y la cultura, entre ellas Eduard Fernández (Premio Nacional de Cine 2025), Raúl Arévalo, Rigoberta Bandini y la actriz Melina Matthews, que respaldaron públicamente la labor de la Fundación.

Este evento busca reafirmar el compromiso de la Fundación Hay Salida con la recuperación, la inclusión y la creación de nuevas oportunidades, en un año "especialmente significativo al coincidir con la celebración de sus quince años de trayectoria".

Todos los fondos recaudados durante la gala se destinarán íntegramente a los programas sociales de la Fundación, contribuyendo a que más personas afectadas por adicciones y sus familias puedan iniciar un nuevo camino de acompañamiento y recuperación.

Desde la Fundación Hay Salida han expresado su agradecimiento a todas las personas asistentes, colaboradoras, patrocinadores y al equipo artístico que hicieron posible esta noche. "Una edición más, la danza se convirtió en un gesto colectivo de esperanza y transformación", ha remarcado.