Casi 50.000 personas asisten al primer día del Mad Cool, protagonizado por Iggy Pop, Gracie Abrams y Muse

El apagón registrado este jueves fue por una incidencia técnica provocada por las altas temperaturas

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 49.127 personas han asistido al primer día del festival Mad Cool, que se celebra por tercer año consecutivo en el recinto Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde, y que ha contado con las actuaciones de Iggy Pop, Weezer, Muse y Leon Bridges.

La octava edición de este evento cuenta con seis escenarios que se distribuyen a lo largo del recinto. La banda Muse, última confirmación del cartel de este año, realizó el concierto más destacado del día, que arrancó a las 23 horas, y tocó canciones como 'Hysteria' o 'Uprising', según ha informado la organización en un comunicado.

En este primer día, también actuaron la cantante estadounidense Gracie Abrams, conocida por los temas musicales 'That's so true', e Iggy Pop con su espíritu punk. Por su parte, la banda Weezer fue la encargada de cerrar el escenario principal tras más de 20 años sin cantar en Madrid.

Asimismo, estuvieron presentes grupos y artistas con mayor progresión internacional, como la banda californiana Blondhsell, que abrió el escenario Ouigo con un estilo indie y rock. En ese mismo lugar, tocó Royel Otis, que buscó brindar "buenas vibras y rollo surfero" al público.

La jornada continuó a ritmo de rock en el escenario Ouigo con actuaciones míticas como Bright Eyes o propuestas más innovadoras, como The Backseat Lovers. Finalmente, The Wombats pusieron al público a saltar cerrando el escenario a ritmo de canciones como 'Greek Tragedy' o 'Moving To New York'.

HANNAH WANTS, JERUB Y KINGFISHR

Por otro lado, The Loop Iberdrola volvió a ser el epicentro de la música electrónica. La británica Hannah Wants abrió el escenario, seguida por MYD! y el regreso de The Blessed Madonna, que hizo vibrar al público con temas como 'Serotonin Moonbeams', 'Happier' y 'Marea'. El cierre corrió a cargo del italiano Argy, conocido por el tema 'Aria'.

En los escenarios Mahou Cinco Estrellas y Mahou Reserva, actuaron artistas emergentes, como Alessi Rose, una de las grandes promesas del pop internacional, o NSQK, Jerub y Kingfishr, que también brillaron en los escenarios 5 y 6. El cierre del escenario corrió a cargo de Lecouple Sound, duo de DJs y ganadores de Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou 2025.

La programación continúa este viernes con Nine Inch Nails, Noah Kahan, Alanis Morissette y Benson Boone, que se subirán a los escenarios de Mad Cool, seguidos de artistas como Foster The People, Jet, Kaiser Chiefs, Artemas, Future Islands y muchos más.

Desde la organización han recordado que hay un punto de apoyo para todas las personas que necesiten información y ayuda profesional relacionada con cualquier tipo de violencia. Este lugar seguirá activo con distintas programaciones hasta el cierre del festival.

APAGÓN EN EL FESTVIAL

Durante la tarde de este jueves se produjo un apagón en el festival que interrumpió algunas actuaciones, obligando a los artistas a parar. En las pantallas se mostró el siguiente mensaje a los asistentes: "Por razones técnicas nos hemos visto obligados a interrumpir el espectáculo. Estamos trabajando para solucionarlo. Permanezcan atentos a nuevas comunicaciones y mantengan la calma".

El festival ha atribuido a una incidencia técnica provocada por las altas temperaturas el apagón registrado entre dos de sus escenarios. Según ha explicado la organización, el problema afectó "temporalmente" al equipo técnico de esa zona.

En un comunicado difundido este viernes, el festival ha informado de que la incidencia ya ha sido solventada por su equipo técnico, y ha asegurado que toda la programación para los tres días restantes "continúa con normalidad".

La organización ha agradecido la "comprensión del público" ante esta situación y ha reiterado su compromiso por garantizar el buen desarrollo del evento, que este jueves tenía como cabezas de cartel a Iggy Pop, Gracie Abrams, Muse o Weezer, entre otros.