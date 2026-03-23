Casi el 75% de las enfermeras madrileñas se ha planteado abandonar la profesión, según un estudio de Satse

Archivo - Archivo.- Una manifestante sostiene un cartel en una concentración - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 74,86% de las enfermeras madrileñas se ha planteado abandonar la profesión como consecuencia de las dificultades que se les ponen para conciliar, 14 puntos por encima de la media nacional, según un estudio realizado por Satse Madrid.

En concreto, se trata de una encuesta a nivel nacional en la que han participado 1.452 enfermeras madrileñas sobre los problemas que tienen estas profesionales a la hora de conciliar su vida profesional y personal y que refleja, según el sindicato, que profesionales de Enfermería de la Comunidad de Madrid son las que peores datos de conciliación refieren.

Casi el 80% de las profesionales madrileñas consultadas han dicho estar insatisfechas o totalmente insatisfechas con sus condiciones de conciliación actual, frente al 68% a nivel nacional, es decir, 14 puntos porcentuales por debajo.

En cuanto a las razones, el 84% ha apuntado a una falta de personal de Enfermería como principal motivo para no poder conciliar. "La escasez de plantillas en la gran mayoría de centros asistenciales públicos obliga a que muchas enfermeras tengan que doblar, lo que impide gravemente la conciliación, así como la negativa de muchas gerencias a facilitar este derecho", han denunciado desde Satse Madrid.

Respecto a los efectos de esa falta de conciliación, el 68,65% de las enfermeras madrileñas consultadas ha indicado que les afecta a su salud mental, frente al 61% del total de encuestadas a nivel nacional, mientras que el 64,89% indican que también lo hace sobre su salud física.

Sobre este último punto, el 63,6%, refiere que estos problemas de conciliación afectan muy negativamente a sus relaciones familiares y/o personales, un dato que a nivel nacional se sitúa en el 51,77%.

Según el estudio, las tensiones generadas por el trabajo afectan al cumplimiento de sus responsabilidades familiares y/o personales en el 85,56% de las enfermeras madrileñas consultadas, frente al 51,77% a nivel nacional.

Respecto a la pérdida de oportunidades, a nivel autonómico los datos indican que el 47,2% renuncia a oportunidades de formación y el 25,23% afirma haber renunciado a otras oportunidades laborales y de promoción (16,78%).

La organización sindical ha remarcado que esta encuesta pone de manifiesto "la imperiosa necesidad" de mejorar la conciliación entre las enfermeras madrileñas. "No puede ser que la comparación de los datos nacionales y autonómicos indiquen, en casi todos los aspectos de la encuesta, que los problemas de conciliación son mayores en Madrid que en el resto del Estado. De ahí, junto con la precariedad de las plantillas y las bajas retribuciones que aquí se perciben provoquen que muchas enfermeras abandonen la Comunidad de Madrid y prefieran trabajar en otras regiones", ha zanjado.