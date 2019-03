Castaño lanza a Rollán que hay que ser impresentable cuando sabe que Ayuntamiento quiere financiar Metro con 150 millone

Publicado 13/03/2019 14:03:21 CET

MADRID, 13 Mar.

El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha espetado al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, que "hace falta ser muy impresentable" para decir que él lleva tiempo pidiendo a Cibeles que "financie aunque solo sea un euro" cuando sabe que el Ayuntamiento de Madrid propone financiar Metro con 150 millones de euros al año volviendo al accionariado.

"Hemos pedido volver al accionariado y volver a financiar Metro con 150 millones al año. Hace falta ser muy impresentable para decir esto", ha contestado García Castaño en un tuit.

Rollán ha declarado en un acto que es "absolutamente incomprensible que la Comunidad de Madrid ponga la misma cantidad que el Ayuntamiento para el sostenimiento de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), en torno a los 107 millones de euros, y sin embargo el Ayuntamiento pone cero euros para garantizar el buen funcionamiento de Metro de Madrid".

Rollán ha añadido que si el Ayuntamiento quiere tener una movilidad garantizada y una buena calidad del aire lo que tiene que hacer es "apostar decididamente por Metro de Madrid y no excusarse, como lleva haciendo tres años y medio, en el que no invierte porque no tiene acciones".

Al ser preguntado sobre si considera que el Consistorio debe entrar en el accionariado, Rollán ha lanzado que "todo lo que toca el Ayuntamiento de Madrid en pro de mejorar el transporte público se convierte en un caos monumental".

Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha desmarcado de "las teorías de la conspiración" porque no cree que "la Comunidad haya empeorado el Metro para perjudicar al transporte público" pero sí ha demandado más inversión porque se necesitan "más vagones y más conductores".

Sí cree que "la Comunidad ha incumplido su obligación de invertir dinero en el Metro, que necesita más vagones y conductores". En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Carmena ha reiterado que el Ayuntamiento está "dispuesto a poner más capital en Metro" con la idea de conseguir un Consorcio Regional de Transportes "más ágil y eficaz", para que gane en "independencia y capacidad de acción y en cada momento esté siempre ofreciendo lo que Madrid necesita".

También para "multiplicar el servicio y mejorarlo". "El Metro es ciudadano, queremos que el protagonismo, aunque sea en el marco del Consorcio, sea de Madrid", ha señalado.