Causapié llama a la huelga porque todas las mujeres sufren discriminación, ya sean estudiantes o actrices de Hollywood

Publicado 07/03/2018 19:50:54 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha llamado a secundar mañana la huelga feminista (laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo) porque todas las mujeres sufren discriminación, sean de la clase social o etnia que sean, con la edad que tengan, ya sean estudiantes de instituto o actrices de Hollywood.

Causapié ha utilizado su tiempo en el acto institucional por el Día de la Mujer para explicar los motivos por los que todas las mujeres deberían secundar la huelga de mañana. Con ella, ha razonado, se trata de que el día 9 los gobiernos de todo el mundo planteen estrategias para consegir la igualdad real entre hombres y mujeres.

"Hay momentos que hay que coger impulso y decir basta ya. Muchas mujeres lo han dicho en el mundo. No aguantamos más las mutilaciones genitales, también en España, las agresiones sexuales, los acosos, la violencia, la brecha salarial, los techos de cristal, también en política porque sólo un 22 por ciento de los alcaldes y alcaldesas son mujeres", ha argumentado.

Causapié ha defendido que el de mañana será "un gran día porque no hay lucha más justa y legítima que la que pretende combatir la discriminación contra más de la mitad de la población del mundo". En contra de lo argumentado por la concejala de Cs Begoña Villacís, la socialista cree que "no vale decirle a las jóvenes de hoy que sus abuelas no podían hacer determinadas cosas. Eso ya no sirve cuando se les ha dicho que pueden ser lo que quieran ser".

"Quieren la igualdad real, que no tengan que tener miedo cuando vuelven a casa. Hablamos de romper el silencio, de decir basta ya y de hacer ver al mundo entero que si las mujeres paramos, el mundo se para. Hasta mañana, que nos vemos en la huelga y en la manifestación", se ha despedido.