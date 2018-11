Causapié niega discrepancia en PSOE por Madrid Central y no entiende que PP vaya a justicia por medida que no revertiría

Actualizado 02/11/2018 13:33:40 CET

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha negado la existencia de discrepancias entre los socialistas madrileños a cuenta de Madrid Central y asegura no entender que el PP lleve esta medida a los tribunales cuando ha dicho que si llegan al Gobierno municipal no la revertirían.

"Es un proceso inevitable y hay que afrontarlo pero hay que hacerlo bien. Gobierne quien gobierne no se va a volver atrás, el PP lo ha reconocido. Dicen que no la van a revertir si llegan al gobierno pero lo llevan a los juzgados. No hay por dónde cogerlo", ha manifestado la edil en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press.

Causapié ha definido Madrid Central como "un buen proyecto" pero "necesita estar bien gestionado", esto es, es necesario "diálogo con mucha gente, como comerciantes, vecinos...". Eso, la falta de diálogo, es de lo que cree que adolecía la iniciativa del Gobierno de Ahora Madrid. "Les dijimos que tenían que ponerse a hablar. El decreto (firmado el lunes) recoge ya muchas de las demandas que se hacían, muchas de las reivindicaciones que nosotros trasladamos al gobierno", ha manifestado.

Sobre las declaraciones del secretario general de PSOE-M, José Manuel Franco, Causapié ha remarcado que el partido "no está dividido". "Todos los socialistas, y el secretario general, trabajamos mucho para que el decreto fuera el que recogiera ese diálogo con muchos colectivos. Y el primer interesado en ese diálogo fue el secretario general", ha asegurado.

"Los socialistas llevamos tiempo pidiendo que se gestione bien porque la impresión que hay es que hay mucha confusión. No hay discrepancia sino preocupación para que todo salga bien", ha puntualizado la portavoz municipal socialista.

Causapié ha instado a que Comunidad y Ayntamiento se sienten para planificar el transporte público, recurso que no ha parado de crecer porque "la ciudadanía ya tiene en la cabeza que tiene que ir al centro en él".

Tampoco ha obviado los problemas de Metro por su "insuficiente financiación". "Da la sensación de que cuando el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, sale contra Madrid Central sea para tratar de ocultar esta realidad" cuando se trata de abordar un "problema de primer orden, la salud de los ciudadanos". "Me asombra que vayan a ir a la Justicia o que Garrido diga que le dé igual lo que diga la UE, que es quien marca las obligaciones al Estado en la lucha contra el cambio climático", ha terminado.