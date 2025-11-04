CCOO cree que los datos de paro demuestran "un menor dinamismo económico y laboral" en la Comunidad

Archivo.- Una persona pasa frente a la fachada de una Oficina del SEPE en Madrid - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid ha subrayado este martes que los datos de paro en la Comunidad, con 280.377 personas desempleadas en octubre, un 0,82% más que un mes antes (+2.281 personas), demuestran que en la región continúa la tendencia que muestra "un menor dinamismo económico y laboral".

En un comunicado, el sindicato ha lamentado que los datos confirman que no se rompe la tendencia del aumento del desempleo y ha alertado de que la región muestra de nuevo "un comportamiento peor que el conjunto del estado, principalmente en paro juvenil y brecha de género en el desempleo y calidad del empleo de las mujeres madrileñas".

Al hilo, ha remarcado que en la Comunidad de Madrid "vuelve a aumentar el paro más que la media estatal, la brecha de género persiste, y el paro juvenil aumenta de nuevo". "El mercado laboral madrileño sigue demostrando que es incapaz de resolver los problemas estructurales que mantiene mes tras mes. Una brecha de género insoportable --60% de paro en mujeres, 40% en hombres--, un alto porcentaje de tasa de temporalidad y parcialidad en lo que supone de unas condiciones laborales precarias, el aumento del paro juvenil en este mes y la imposibilidad de bajar el porcentaje de paro en las personas mayores de 45 años", ha destacado Miguel Ángel Ruíz Montalbán, secretario de Empleo y Nuevas Realidades de CC.OO. de Madrid.

En este sentido, la organización sindical ha subrayado la precariedad que supone la contratación a tiempo parcial "tan elevada" en la Comunidad de Madrid, "que incide de forma especialmente significativa en las mujeres".

Según la EPA del tercer trimestre, ha recordado, las trabajadoras madrileñas tienen una cifra de contratación parcial muy elevada, de casi el 20% (19,6%); esto supone más de 340.000 mujeres trabajadoras cuya contratación es parcial (y ya sabemos que de forma involuntaria en la mayor parte de ocasiones). Frente a ello, sólo el 6,8% de los varones madrileños tiene contrato a tiempo parcial (una cifra similar a la del trimestre anterior). Por lo tanto, ha recalcado, la brecha de género es de 12,8 puntos porcentuales.

En la misma línea, ha incidido en que en España la tasa global de contratación a tiempo parcial ha pasado a ser algo inferior a la madrileña en este año 2025, quedando en el 12,9% en este tercer trimestre de 2025, frente al 13,1% que representa en la Comunidad de Madrid.

Para CC.OO. la reducción de la contratación parcial "es un elemento central", razón por la cual en la acordada Estrategia Madrileña para el Empleo 2025-27 ha insistido y reivindicado introducir "medidas específicas que favorezcan reducir la contratación parcial en su conjunto y especialmente la que afecta de forma muy significativa y perjudicial a las trabajadoras madrileñas".

De igual manera, el sindicato ha planteado la necesidad de actuaciones para la reducción del desempleo entre los jóvenes, coincidiendo además con la revisión y evaluación intermedia del Plan de Empleo Juvenil del gobierno regional.

"A pesar de una mejora parcial de la situación, las tasas de paro juvenil prácticamente triplican las tasas de paro generales para la región, siguiendo en cifras récord en comparación con nuestro entorno de la UE", ha argüido.

En este contexto, la organización sindical ha reclamado más recursos para la Estrategia Madrileña de Empleo, políticas activas específicas y más intensivas para mujeres, jóvenes y parados de larga duración y el impulso decidido de la Formación Profesional pública (tanto con Certificados Profesionales como con Ciclos Profesionales), adaptada al tejido productivo madrileño.

Igualmente, exige un cambio de modelo productivo "menos dependiente del sector servicios estacional y más orientado a la industria, la digitalización y la sostenibilidad".

"Solo será posible crear empleo estable y con futuro en Madrid mediante un modelo productivo distinto. De lo contrario, la región seguirá a la zaga del conjunto del Estado y mantendrá tasas de desempleo insostenibles para miles de trabajadores y trabajadoras", ha concluido.