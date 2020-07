CCOO enfoca con "cierto optimismo" la bajada en la destrucción de empleo, pero reconoce que las cifras son malas

Critica que la "única idea" de la Comunidad para revitalizar la economía sea poner suelo para la construcción

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid ha enfocado con "cierto optimismo" la bajada de la destrucción del empleo en junio, ya que entienden que la recuperación de la economía irá aumentando conforme lo haga la movilidad, pero ha reconocido que en términos interanuales son malas cifras.

Según ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social este jueves, el desempleo en la región creció en términos interanuales un 24,69 por ciento con un total 82.597 parados más con respecto a junio de 2019, pero descendió un 0,52 en comparación con mayo de este año.

Ante estos datos, ha censurado que la "única idea" de la Comunidad de Madrid para revitalizar la economía regional sea "poner más suelo a disposición de la construcción". El Ejecutivo autonómico prevé sacar a concurso 1,2 millones de metros cuadrados de suelo público antes de final de año.

"La apuesta del gobierno de Isabel Díaz Ayuso --presidenta de la Comunidad-- es insuficiente y raquítica, sobredimensiona la actividad en un sector y estrangula el crecimiento en otros sectores", ha reprochado la asociación sindical.

Entienden que, teniendo en cuenta los "niveles de formación muy altos" de la población trabajadora de la región", debería apostarse por una industria "autónoma", impulsar la digitalización, otro modelo de turismo y de oferta cultural y más servicios públicos, especialmente en aquellos que se han demostrado esenciales (educación, sanidad, dependencia, cuidados y servicios a las personas desempleadas), además de plantear una apuesta por la sostenibilidad ambiental.

"Recuperar la normalidad no tiene que significar recuperar y repetir errores del pasado. No nos basta con estar a la cabeza de las regiones ricas de España, si lideramos también los niveles de desigualdad y precariedad y no ponemos a las personas y el empleo en el centro", ha explicado el sindicato.

MENOS AFECTADOS POR ERTEs Por otro lado, CC.OO. ha destacado que este mes de junio ha vuelto a reducirse el número de personas afectadas por los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) en 191.106, lo que consideran "claramente un dato de recuperación de la actividad", aunque todavía quedan en esta situación casi 350.000 personas, mayoritariamente en ERTE de fuerza mayor.

Entiende que este mecanismo sigue siendo una medida de para proteger el empleo y frenar el crecimiento del paro, por lo que su prolongación hasta pasado el verano es "una oportunidad para aquellos sectores que no han podido retomar la actividad de seguir manteniendo el empleo".

"Además hay que valorar positivamente que la finalización de los ERTES para más de 200.000 personas en estos últimos dos meses, no haya supuesto un incremento del desempleo", ha añadido el sindicato.