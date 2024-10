CCOO exige a Ayuso que "no empeore" la ley de vivienda estatal y regule pisos turísticos

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López Bermejo, ha exigido este domingo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que no empeore la ley de vivienda estatal y regule los pisos turísticos.

Durante su participación en la manifestación por la vivienda, López Bermejo ha recordado en primer lugar que los madrileños se dejan "más de la mitad de su salario en el mejor de los casos para poder acceder a una vivienda".

"La presidenta está haciendo una absoluta dejación de funciones. Por eso le exigimos que uno deje de mostrarse insumisa con la ley de vivienda del Estado. Es verdad que tiene mejoras sustanciales, pero lo que no puede ser es que la Comunidad de Madrid encima empeore la ley de vivienda estatal. Por tanto, que empiece a cumplir con la ley de vivienda", ha destacado.

En segundo lugar, el sindicato reclama a Ayuso que se regulen los pisos turísticos, ya que considera que no puede ser que se esté desplazando a los trabajadores de todas las ciudades y se les esté llevando cada vez más alejados de los sitios de trabajo.

"Una trabajadora invierte más de una hora en vida de recorrido diario para poder asistir a sus puestos de trabajo. Tres, un plan específico de vivienda social, especialmente para las mujeres y para la juventud. No puede ser que los jóvenes no se puedan emancipar todavía porque no pueden acceder a una vivienda en alquiler, a una vivienda social o a un parque de viviendas públicos", señala.

Por ello, ve "imprescindible" que el Gobierno de la Comunidad de Madrid empiece a tomar políticas y medidas adecuadas para terminar con esta lacra que significa que haya pisos vacíos y gente sin vivienda.

"No es posible y, por tanto, estamos hoy en la calle, en esta gran manifestación, pero seguiremos en las calles hasta que verdaderamente se escuche la voz de la ciudadanía madrileña", ha reseñado.