CC.OO. Madrid advierte que la "privatización" en estudios superiores aumenta "desigualdades" en el mercado laboral

El sindicato critica además el sistema de becas regional "ignora las condiciones socioeconómicas" de los estudiantes

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de Madrid ha advertido este miércoles que la "privatización" en los estudios superiores aumenta las "desigualdades" a la hora de acceder al mercado laboral, con trabajadores "sobrecualificados" al alza.

"Se están contratando universitarios para puestos de trabajo que no necesitan las titulaciones académicas de universidad que se están produciendo. Y esto obedece fundamentalmente a que el modelo productivo de la Comunidad de Madrid no se correlaciona con la formación que se está dando", ha señalado la secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, en la presentación del informe en rueda de prensa.

Según los datos del informe, la tasa de desempleo entre quienes solo tienen estudios secundarios es del 12,2%, casi el doble que la de los universitarios (6,7%). Sin embargo, la privatización también afecta a quienes logran graduarse puesto que el 16,7% de los titulados en Madrid están empleados en puestos que no requieren formación universitaria, con especial incidencia en las ramas de artes y humanidades (34,7%) y ciencias sociales (25,1%). Además, solo el 57,5% del alumnado que cursó un máster --principalmente en centros privados (52,9%)-- considera que fue útil a la hora de encontrar empleo.

En base a los resultados, López ha subrayado que la universidad ofrece "más posibilidades" a la hora de encontrar un trabajo, sin embargo, las dificultades de acceder a los estudios superiores por "las privatizaciones y los costes" puede ser un hándicap que "dificulta" el proceso de encontrar un empleo. "Es la pescadilla que se muerde la cola, como te están impidiendo el acceso, al final vas a tener más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. La precariedad también depende del nivel de estudios", ha recalcado López.

"NO NOS PODEMOS SUBIR AL ASCENSOR"

Sobre el punto de la dificultad de acceso, la secretaria general de CC.OO. Madrid ha incidido en el sistema de becas no persigue "la igualdad" de oportunidades, cuya solución son las "políticas públicas".

"No se puede hablar de meritocracia, en absoluto. Hay una falsedad cada vez que se habla de la cultura del esfuerzo. Las becas no pueden darse en base a que hayas tenido aprobados o lo que vayas haciendo curso tras curso, y no basarse en la situación económica de la familia. Eso, como decimos, es también una fuerte desigualdad", ha insistido López.

En este sentido, ha recalcado que este sistema de becas también aumenta la "desigualdad" con los trabajadores porque "ignoran las condiciones socioeconómicas de los estudiantes". "Nos venden de forma permanente que la universidad es un ascensor social, pero el problema es que no nos podemos subir al ascensor", ha aseverado la secretaria general.

"Hay muchos jóvenes que con menos ingresos ni siquiera, lamentablemente, pueden empezar la universidad porque saben lo que les va a esperar después, y no van a poder seguir pagándolo o poder seguir accediendo a ello. Por tanto, la universidad, en vez de ser ese nivelador social del que tanto se habla, lo que está haciendo es agravar las desigualdades existentes", ha alertado.

"En Madrid hay 311.000 estudiantes universitarios y se conceden, actualmente, unas 62.000 becas. De estas 62.000 becas, 53.119, es decir, el 84,6%, son financiadas por el Estado. La Comunidad de Madrid tan solo financia aproximadamente unas 7.000 becas. Por lo tanto, una vez más, el Gobierno regional hace dejación de funciones, no está apoyando a las personas que más lo necesitan", ha añadido el secretario de política social de CC.OO., Manuel Rodríguez.

DATOS QUE MARCAN "EL FUTURO LABORAL DE UNA GENERACIÓN"

Otro de los datos que ha puesto en el foco el informe de CC.OO. es la financiación de la Comunidad de Madrid, "estancada" en los últimos años, con un descenso en la partida del 2% en los dos últimos años.

"Las universidades públicas de Madrid están infrafinanciadas desde hace mucho tiempo. Esta es una tendencia que se lleva desarrollando desde hace muchos años y, desde luego, el presupuesto del 2025 no corrige en absoluto este déficit", ha subrayado Manuel Rodríguez.

En este punto, ha señalado que la Comunidad de Madrid "es de las que menos presupuesto regional pone en las universidades", un 8,1% menos que la media nacional y un 62% menos de los que pone Cataluña. "Esto supone que más o menos la Comunidad de Madrid está poniendo 5.400 euros por alumno, casi 1.000 euros menos que Cataluña, que es mucho decir", ha detallado.

Esta política de precios, destaca, "obliga a muchos estudiantes a abandonar sus estudios", sobre todo en familias que disponen de pocos recursos o estudiantes que tienen que trabajar y estudiar, algo que "está marcando es el futuro laboral de toda una generación". "Es difícil compatibilizar el trabajo con el estudio. Si tienes que volver a matricularte, el precio, -- que se dispara un 70% en las universidades madrileñas--, obliga a tener que abandonar los estudios. No debemos olvidar y no podemos dejar de relacionar esto con las tasas de desigualdad que hay en la Comunidad de Madrid", ha remarcado.

"La desigualdad, precisamente, en el acceso a la educación también imposibilita ese posterior desarrollo profesional, la posibilidad de acceder a mejores puestos de trabajo, lo que denominamos acceder al ascensor social, y, por lo tanto, quienes no pueden acceder a un nivel educativo superior tienen muchas dificultades en poder salir de estas situaciones de pobreza y de exclusión social", ha concluido Rodríguez.