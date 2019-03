CCOO reclama una auditoría para ver cómo se encuentran las víctimas directas e indirectas del atentado

Publicado 11/03/2019 14:16:56 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha reclamado este lunes en un acto de homenaje a las víctimas del 11M una "auditoría" para ver "qué ha pasado con todas aquellas personas que fueron víctimas directas o bien indirectas".

"Necesitamos saber por qué algunas medidas o no han funcionado bien o no están", ha señalado Cedrún, quien ha lamentado que "habiendo como hay un interés de todas las administraciones por ayudar no terminan de coordinarse, no terminan de actuar".

Así, ha reivindicado una "acción colegiada" y "cómplice" de "todas las administraciones". En el mismo sentido, se había pronunciado previamente el secretario general de UGT de Madrid, Luis Miguel López Reillo, quien ha apelado a la implicación de las tres administraciones para ayudar a las víctimas del 11M, a las que "no se les equipara con otros colectivos de víctimas, en cuanto a la protección laboral en igualdad de condiciones y con los mismos beneficios".

Ambos líderes sindicales han señalado que 15 años después del atentado que costó la vida a 192 personas y dejó más de 1.800 heridos las víctimas cuentan con secuelas físicas y psíquicas que se han manifestado en pérdida de empleo y hasta desahucios.

En el acto también ha intervenido el secretario general de la Unión General de Actores, Iñaki Guevara. "Os recordamos cada uno de los 5.375 días, cada una de las 5.375 noches. Hoy hace 15 años que fuimos golpeados salvajemente como comunidad como consecuencia de la sinrazón y de la injusticia", ha manifestado.

Por su parte, el presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz, ha cargado en su intervención contra el PP, a quien ha reprochado que todavía no haya pedido perdón por las "mentiras" sobre la autoría del atentado.

Paz ha señalado que los postulados de la asociación son "verdad, justicia, reparación, memoria y paz". Así, ha precisado que, en cuanto a la verdad, se atienen a los "hechos probados", mientras en lo que respecta a la Justicia se atienen a las sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional que aunque les pueden gustar más o menos "son resultantes del Estado de Derecho".

En cuanto a la reparación, ha destacado la importancia de atender los aspectos médicos, psicológicos, sociales y jurídicos que garanticen una "reparación digna" a los heridos y familiares de heridos y asesinados.

Paz ha hecho hincapié en la memoria, y ha defendido la necesidad de "gestionar que los libros de Historia de España, los libros de texto de las escuelas, institutos y universidades no divulguen un relato del11-M contaminado y tergiversado por las teorías conspirativas".

Finalmente, ha dicho que la paz es "consecuencia lógica de los postulados anteriores", al tiempo que ha reivindicado la puesta en marcha de un centro memorial en Madrid dedicado a las víctimas del terrorismo yihadista para impulsar tareas educativas y de concienciación para contribuir a que "las personas no caigan en las redes del terrorismo".

Las intervenciones han estado precedidas por una pieza musical a cargo de un saxofonista, y tras ellas se ha procedido a la ofrenda floral y la suelta de 192 globos.

En el acto han estado presentes el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea y de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid, entre otros.