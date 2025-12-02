CCOO subraya que los "problemas estructurales" del mercado laboral persisten pese al descenso del paro

Fachada de una Oficina del SEPE - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid ha subrayado este martes que los "problemas estructurales" del mercado laboral madrileño siguen presentes pese al descenso del paro en el mes de noviembre en la región, poniendo el acento en la brecha de género, el desempleo juvenil o de mayores de 45 años.

En concreto, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 1,39% en noviembre, con 3.903 desempleados menos en relación al mes de octubre, hasta alcanzar la cifra global de 276.434 personas en paro en la región, en niveles similares a agosto de 2008.

"Este descenso del paro es superior al que ha habido en el conjunto del Estado, pero estos buenos datos no pueden ocultar los problemas estructurales que arrastra el mercado laboral madrileño mes tras mes", ha apuntado el secretario de Empleo y Nuevas Realidades de CC.OO. de Madrid, Miguel Ángel Ruíz.

En este sentido, ha recalcado que "la brecha de género sigue estando en torno al 20%, hay muchas más mujeres en paro que hombres, sigue aumentando el paro juvenil y sigue sin resolverse la empleabilidad de los parados de más de 45 años".

Ante este contexto, desde la organización sindical se ha reclamado a la Comunidad de Madrid aplicar "políticas activas de empleo que realmente resuelvan los problemas del conjunto de las personas madrileñas en paro".