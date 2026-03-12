CCOO y UGT rechazan el acuerdo de universidades y creen que seguirán siendo "las peor financiadas de España"

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación universitaria por la educación pública, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO y UGT han mostrado su rechazo al acuerdo de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que ya se ha publicado en el Portal de Transparencia, y han asegurado que "seguirán siendo las peor financiadas de España".

Así lo han manifestado en declaraciones a Europa Press tras conocerse que el Gobierno regional ligará parte de la financiación de las universidades al cumplimiento de objetivos estratégicos y resultados medibles, al refuerzo de los mecanismos de auditoría interna y externa y a disponer de un sistema de contabilidad analítica plenamente operativo antes del 31 de diciembre de 2028.

Según el texto, de los 14.790 millones de euros que se aportará entre 2026 y 2031 a los centros universitarios, 8.958 millones serán de la Comunidad de Madrid --un incremento del 41,3%--, 3.335 millones de otros fondos del Gobierno regional que no se especifican en el texto y 2.496 millones de los ingresos estimados de las universidades.

Así, la financiación por parte de la Administración regional subirá de los 1.280 millones en 2026 hasta los 1.640 millones de euros en 2031. En el caso de los otros fondos incrementará de los 526 millones a los 584 millones y el de los ingresos estimados crecerán de los 378 millones hasta los 452 millones de euros.

"No parece que los presupuestos que aporta la Comunidad de Madrid vayan a permitir superar el incremento de los precios en general, lo que en realidad supone una bajada de financiación. Las universidades públicas madrileñas van a seguir siendo las peor financiadas de España", ha asegurado el secretario de Universidad de la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid, Jesús Escribano.

Considera que "tampoco tiene pinta" de que los centros universitarios "vayan a salir de los últimos puestos en cuanto a financiación, comparado con el sistema universitario de España". Añade que los porcentajes de incremento a partir del año 2028 les generan "ciertas" dudas de que esto pudiera superar el IPC.

"Lo que deber ser normal para cualquier tipo de institución, en particular para una universidad, que es que uno tuviera una visión plurianual de sus presupuestos para cubrir los gastos básicos de la plantilla, las infraestructuras, los gastos de abrir una facultad cada día, la electricidad, el agua, en Madrid es una cosa extraordinaria", ha subrayado.

"NO CAMBIARÁ LA SITUACIÓN"

Por su parte, el secretario del sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Javier Becerra, ha señalado que el acuerdo "no cambiará la situación de las universidades durante los años 2026 y 2027". A partir de 2028 "podrían existir mejoras leves, pero aparecen cláusulas que, lejos de garantizar las aportaciones que corresponderían a la Comunidad de Madrid, ponen en duda que se puedan llegar a materializar".

"Una vez más, vemos cómo se utilizan las partidas estatales como aportaciones autonómicas y nos parece peligroso que el texto pueda dar lugar a una interpretación que acote las subidas salariales por la obligación de negociación a partir de un determinado porcentaje", ha trasladado.

Asimismo, el sindicato ha manifestado en declaraciones a Europa Press que "el acceso a las necesidades completas de financiación requerirán planes de ajuste, un eufemismo de recortes en las universidades".