CEIM celebra la prórroga de Almaraz y exige al Gobierno que "rectifique su política" con la nuclear: "Es segura"

Archivo - El presidente de CEIM, Miguel Garrido, posa para Europa Press, en la sede del órgano que preside - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Miguel Garrido, ha celebrado este viernes la prórroga de la central nuclear de Almaraz y ha exigido al Gobierno central que "rectifique su política" frente a este tipo de energía.

Así lo ha trasladado en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de conocerse que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la central extremeña para las Unidades I y II, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión permitirá que los dos reactores sigan operativos, al menos, hasta el 8 de junio de 2030.

"Tras varios años reclamándolo, los empresarios de Madrid vemos con satisfacción que el Gobierno haya accedido por fin a ampliar la vida útil de Almaraz, como aconsejaban todos los técnicos y expertos en la materia", ha planteado Garrido.

Entiende que de cara a futuro el Ejecutivo nacional debería cambiar su hoja de ruta nuclear basada en "criterios ideológicos y no tecnológicos" y pasar por "fomentar" el uso de una fuente energética que, considera, se ha "demostrado que es segura, estable, económica y limpia".