CEIM defiende el impacto "positivo" de la IA en el empleo a pesar de que pueda afectar a algunos sectores

El presidente de CEIM, Miguel Garrido; el de la CEOE, Antonio Garamendi; y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, entre otros, en el Madrid Leaders Forum impulsado por CEIM. - EUROPA PRESS

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, ha defendido que la implantación de la inteligencia artificial (IA) tendrá una repercusión "positiva" sobre el empleo, pese a reconocer que algunos sectores podrían verse afectados por esta transformación tecnológica.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de su intervención en el Madrid Leaders Fórum, un encuentro impulsado por la patronal madrileña centrado en el impacto de la IA en las empresas, el liderazgo y el mercado laboral celebrado este martes en el auditorio de Mutua Madrileña.

"Todo desarrollo tecnológico a lo largo de la historia siempre se ha mirado con escepticismo y preocupación, pero siempre ha acabado aportando ventajas para el trabajo", ha afirmado Garrido, quien ha apuntado que estos avances suelen derivar en empleos "de más valor añadido, mejor remunerados y más confortables".

El dirigente empresarial ha admitido que la inteligencia artificial influirá en ámbitos como la contratación o la organización empresarial, aunque ha insistido en que sus efectos globales serán beneficiosos tanto para las empresas como para los trabajadores.

Garrido ha subrayado además que la IA ya tiene una "importancia decisiva" en la gestión empresarial y ha defendido la necesidad de compartir experiencias y abordar cuestiones relacionadas con la productividad, la gestión laboral o las implicaciones éticas de esta tecnología.

"Queremos aprovechar lo mejor de esta herramienta y gestionarla de una manera que sea beneficiosa para la rentabilidad de las empresas, para su productividad y también para el conjunto de la sociedad", ha señalado.

Más tarde, en su intervención en el evento, Garrido ha cargado contra el Gobierno central por su intención de prescindir de la energía nuclear en un contexto de necesidad energética, especialmente también para el uso de la inteligencia artificial.

En su defensa del impacto positivo de este avance tecnológico en las empresas, Garrido ha recalcado que es una herramienta que revolucionará la economía, si bien ha reconocido que existirán ciertas dificultades la adaptación de las empresas más pequeñas.

LA COMUNIDAD DE MADRID, "EJEMPLO DE ADAPTACIÓN"

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha destacado que el empleo es "uno de los grandes retos" del Ejecutivo autonómico y ha defendido que Madrid sabrá convertir la inteligencia artificial en una oportunidad económica y laboral.

"Madrid ha sido un ejemplo de cómo siempre que se ha adoptado una tecnología de estas características ha sido capaz de ver una oportunidad", ha afirmado, antes de reivindicar que las empresas y autónomos madrileños son actualmente "los que más empleo crean de toda España".

Por otro lado, el consejero ha defendido el desempeño del Gobierno autonómico para facilitar el trabajo de las empresas, a la par que ha suscrito las críticas de Garrido al Ejecutivo central para reprochar la falta de capacidad de brindar de capacidad energética a los desarrollos empresariales e incluso urbanísticos que proliferan en la región.

Sobre la IA, ha destacado que en unos años se podrá hablar de ella como "una revolución como fue la Revolución Industrial" y a la que "todos", administraciones, ciudadanos y empresas, están obligados a adaptarse.

En este sentido, ha puesto en valor que la inteligencia artificial puede agilizar los procesos burocráticos y administrativos, especialmente en sectores como la sanidad; o reformar los métodos de estudios en las escuelas, siempre teniendo en cuenta que "en las clases debe estar presente el libro". En materia de Justicia se podrá facilitar la búsqueda de jurisprudencia o simplificar los procesos.

"En todos estos ámbitos estamos trabajando ya en la Comunidad de Madrid", ha remachado García Martín, que pese a todo ha incidido en que la IA es una herramienta que viene a complementar la labor humana y que siempre debe están supervisada y contar con la presencia de una persona que la controle.

LA CEOE INCIDE EN QUE LA IA ES YA "UNA REALIDAD"

En el acto también han participado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien ha puesto el foco en la necesidad de que las empresas afronten la implantación de la IA como "una realidad" y no como "una opción de futuro".

"Tenemos que verlo como auténticas oportunidades para las empresa, pero también para los trabajadores", ha señalado Garrido, al tiempo que ha felicitado a CEIM por impulsar un foro de debate sobre esta cuestión "de absoluta actualidad".

Garamendi ha explicado además que la implantación de la inteligencia artificial ronda actualmente el 11% de las empresas, con mayor penetración en las grandes compañías y una menor presencia en las empresas pequeñas, donde se reduce a un 8%.

Por encima de todo, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha alertado de que el principal reto de la implantación de la IA en las empresas es el de la "ética", recuperando el ejemplo de la película '2001: Una Odisea en el espacio', donde la máquina termina por tomar el poder.

"Uno de los grandes retos es cual es esa ética cual es ese contrato social", ha remachado Garamendi, que reconoce que el avance de la inteligencia artificial "puede cambiar el mundo" y el sector empresarial debe adaptarse, apoyarse en la IA y tener en cuenta también sus posibles riesgos.