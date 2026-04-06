CEIM pide al Gobierno favorecer la competitividad de las empresas para crear un empleo "más sólido y estable"

Archivo - El presidente de CEIM, Miguel Garrido, durante una entrevista para Europa Press, en la sede del órgano que preside, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). El mandatario, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funda - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha pedido al Gobierno de España favorecer la competitividad de las empresas para que puedan crear un empleo "más sólido, estable y permanente".

Lo ha defendido este lunes ante los medios de comunicación tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió un 0,12% en marzo con 342 desempleados más en relación al mes de febrero, hasta alcanzar la cifra global de 282.625 personas en paro en la región.

Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a febrero de 2025, se han registrado 11.192 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,81%.

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de marzo subió un 0,56% en relación al mes anterior, y ganó una media de 21.719 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este lunes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,99% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 112.598 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.879.420 personas.

"Yo creo que los datos son muy positivos. Creo que el empleo con el efecto de Semana Santa, especialmente el sector de la hostelería, está tirando. Sin duda hay que seguir favoreciendo los elementos de competitividad de las empresas para crear un empleo más sólido, más estable y más permanente", ha apuntado el presidente de CEIM ante de la jornada para reclamar el corredor ferroviario entre Madrid y Burgos.

Considera Garrido que debe disminuir la recaudación que se está produciendo en la Seguridad Social para "aliviar a las empresas" de la "tremenda presión que hay, tanto fiscal como en cotizaciones". Ha añadido que esta situación favorecería en las mejoras en las retribuciones.

DIFICULTADES DE VIABILIDAD EN EMPRESAS

En un comunicado, CEIM ve "escandaloso" que el mecanismo de equidad intergeneracional haya recaudado un 22% más que en 2025 y que la cuota adicional de solidaridad haya duplicado su recaudación en un año, mientras que "cada vez más empresas se ven en serias dificultades de viabilidad, como se ejemplifica en el crecimiento en más de un 15% de las empresas que solicitan aplazamiento de ingreso de cuotas".

Por otro lado, los empresarios han señalado que el decreto con medidas anticrisis contiene "algunas positivas, pero son insuficientes y vienen acompañadas de más intervencionismo y regulaciones".

"Sorprende que en este contexto no se deflacte el IRPF con relación al creciente IPC para dar un respiro a los ciudadanos; así como que no se alargue la vida de las centrales nucleares para asegurar nuestra independencia energética en el complejo escenario geopolítico", ha subrayado.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, los datos de marzo muestran que nuestras empresas han creado el 10% del empleo de España, una cifra "insuficiente para absorber la cantidad de españoles de otras provincias y de extranjeros que acuden a Madrid en busca de empleo, lo que explica la ligera subida intermensual del paro registrado".