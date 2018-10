CEIM, preguntado por la ayuda para pagar abono transporte a empleados: "Las empresas no lo pueden soportar todo"

Publicado 24/10/2018 13:33:12 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha señalado este miércoles que las "empresas no lo pueden soportar todo" tras ser preguntado por el anuncio del Ayuntamiento de Madrid de que reducirá el Impuesto de Actividades Económicas a las empresas que paguen íntegramente el abono transporte a sus empleados.

Así lo ha indicado tras participar en la presentación de un programa para fomentar que el talento joven se quede en la región, donde ha destacado que, no obstante, "todo lo que sea incentivación en vez de penalización" es bienvenido.

Sin embargo, ha recalcado que la "empresa no lo puede soportar todo", que no todas las empresas son el Ibex, que están las pymes, y que sólo un cuenta por ciento de éstas dan un resultado positivo. "No pensemos que la empresa es el saco donde se puede dar todo, al final se traduce en mayores gastos y en un momento de desaceleración no es bueno una subida de impuestos", ha añadido.