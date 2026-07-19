Celso Rodríguez se despide del TSJM para dar el salto al Tribunal Supremo tras siete años en la Presidencia

Archivo - El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, pone fin esta semana a su etapa al frente del alto tribunal madrileño para incorporarse como magistrado de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, tras su reciente nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Rodríguez Padrón abandona la Presidencia del Tribunal Superior de Madrid después de más de siete años en el cargo, al que accedió en 2019 y que renovó en 2025.

Durante este tiempo ha pilotado la actividad del mayor tribunal superior de justicia de España, marcado por desafíos como la pandemia, el incremento constante de la litigiosidad, la digitalización de la Administración de Justicia y la implantación de la nueva Ley de Eficiencia Organizativa.

En su última comparecencia pública como presidente del TSJM, el magistrado realizó un balance de la situación de la Justicia madrileña y advirtió de la "ralentización" de la actividad judicial derivada de la adaptación al nuevo modelo organizativo. Asimismo, alertó del aumento de los asuntos pendientes de resolución, que superan ya los 825.000 expedientes.

Rodríguez Padrón aprovechó también su despedida para lanzar una defensa de la independencia judicial y reclamar un mayor "respeto institucional" hacia jueces y tribunales.

En este sentido, calificó de "absolutamente rechazables" las acusaciones de lawfare dirigidas contra la carrera judicial y recordó que el sistema español dispone de cauces procesales suficientes para impugnar cualquier resolución sin desacreditar al conjunto del Poder Judicial.

El magistrado cierra así una etapa en la que el TSJM ha tenido que pronunciarse sobre algunos de los asuntos con mayor repercusión jurídica y política en la Comunidad de Madrid, además de afrontar un elevado volumen de litigios en todas las jurisdicciones.

Su incorporación a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo supone un nuevo paso en una trayectoria iniciada en la carrera judicial en 1988 y que incluye destinos en distintos órganos judiciales, la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial y la Audiencia Provincial de Madrid antes de asumir la Presidencia del TSJM.

Tras la marcha de Celso Rodríguez al Supremo, el CGPJ deberá iniciar el procedimiento para cubrir la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Para ello, el órgano de gobierno de los jueces aprobará la convocatoria de la plaza, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abriéndose un plazo para la presentación de candidaturas por parte de los magistrados que reúnan los requisitos legales.

Una vez finalizado ese plazo, la Comisión de Calificación del CGPJ examinará los méritos y los proyectos de actuación presentados por los aspirantes y elevará una propuesta al Pleno del Consejo, que será el encargado de elegir al nuevo presidente mediante votación.

El nombramiento deberá formalizarse mediante real decreto firmado por el Rey y publicado en el BOE. Solo entonces el nuevo presidente podrá tomar posesión del cargo e iniciar un mandato de cinco años, renovable por una sola vez.

Hasta que culmine ese procedimiento y el nuevo presidente tome posesión, la Presidencia del TSJM será desempeñada de forma interina conforme al régimen de sustituciones previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.