El centenario Cine Doré invita a disfrutar del séptimo arte con entradas gratuitas mientras ejecuta obras de mejora

Fachada del Cine Doré - FILMOTECA ESPAÑOLA

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cine Doré, la sala de proyecciones de Filmoteca Española en Madrid, invita a los espectadores a disfrutar de sesiones gratuitas mientras duran los trabajos de mejora de accesibilidad en sus instalaciones.

En concreto, la actuación, iniciada en septiembre, permitirá instalar una rampa y de un ascensor que facilitarán el acceso a sus salas de proyección. Por este motivo, el número de sesiones diarias se ha reducido y el servicio de cafetería se encuentra suspendido.

Pese a ello, los amantes del cine podrán acudir a estas salas mientras tanto a disfrutar de clásicos, cine independiente o ciclos especiales. Entre otros títulos, la cartelera incluye para los próximos días 'La jaula de oro' (Platinum Blonde,1931), 'La hija de un ladrón' (2019), 'The Way of the Strong' (1928), '[REC]' (2007), 'El secreto de vivir' (Mr. Deeds Goes to Town,1936) o 'Submarino' (Submarine,1928).

Las entradas gratuitas podrán adquirirse en modalidad online (servicio activo desde 3 días antes, a partir de las 17 horas, de la celebración de cada sesión) así como en la taquilla del cine para las sesiones del día (en horario de 17 a 20 horas).

Una vez acaben las obras y, con ellas, la gratuidad, volverán las tarifas habituales a esta sala de cine: 3 euros la entrada general, 20 euros el abono de 10 sesiones y 40 euros el abono anual.

HISTORIA DEL CINE DORÉ

El Cine Doré, uno de los espacios cinematográficos más emblemáticos de Madrid, hunde sus raíces en los primeros años del séptimo arte en la capital. Tras la llegada del cinematógrafo en 1896 al desaparecido Hotel de Rusia, comenzaron a proliferar los llamados "salones" y barracones donde se proyectaban las primeras películas.

En este contexto surgió el salón Doré, inaugurado el 19 de diciembre de 1912 en su actual ubicación de la calle Santa Isabel, un local concebido para diversas actividades sociales y con capacidad para 1.250 espectadores distribuidos entre planta baja, dos pisos y un jardín.

El edificio que hoy se conoce como Cine Doré fue levantado en 1923, a partir de un proyecto firmado un año antes por el arquitecto Críspulo Moro Cabeza y promovido por el industrial Arturo Carballo Alemany. Su estilo modernista, habitual en los cinematógrafos de comienzos del siglo XX, convirtió al Doré en un referente de la arquitectura madrileña de la época.

En sus primeros años se realizaron reformas para mejorar la distribución interior y acogió proyecciones destacadas, como "Gloria que mata" (1925) y "Frivolinas" (1927), esta última dirigida por el propio Carballo. La sala contaba con orquesta y coros en directo, y pasó por una etapa de notable popularidad antes de encaminarse hacia un progresivo declive ligado a la transformación del barrio de Antón Martín.

A partir de los años treinta, el Doré se consolidó como sala de reestreno, funcionando con dos sesiones diarias hasta su cierre en 1963. Tras casi dos décadas de abandono, el Ayuntamiento de Madrid adquirió el edificio en 1982 y, tras un acuerdo con el Ministerio de Cultura, se impulsó un ambicioso proyecto de restauración dirigido por el arquitecto Javier Feduchi.

Las obras, finalizadas en 1989, permitieron recuperar su estructura original, incorporar una segunda sala y habilitar nuevos espacios como cafetería, librería y despachos. Desde su reinauguración, el Cine Doré se ha convertido en la sede estable de la Filmoteca Española y en un renovado foco cultural dentro del eje Atocha-Antón Martín.