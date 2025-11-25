El centro que atiende a mujeres magrebíes víctimas de violencia de género: "Emociona cuando descubren sus herramientas"

Archivo - Una mujer pinta un cartel durante la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ayaan Hirsi Alí, activista somalí-neerlandesa-estadounidense y una de las personas que más ha criticado la mutilación genital femenina, da nombre a un centro de día de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Se trata de un recurso específico destinado a mujeres magrebíes que hasta finales del mes de octubre atendió a 384 víctimas para mejorar su salud psicológica y apoyar su integración social.

"Es un trabajo de largo plazo. Muchas veces ellas no saben de las herramientas que tienen. Cuando las descubren, emociona mucho", reflexiona la coordinadora del centro, Susana Romero, en declaraciones a Europa Press con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El servicio se extiende a cualquier mujer que haya sufrido alguna agresión o que están en riesgo de exclusión. Los profesionales ---trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras sociales y abogadas-- trabajan en la mejora de la autoestima, el asesoramiento en la resolución de conflictos o en la orientación para la inserción laboral, entre otros.

Fue creado en el 2005 para asistir a mujeres a partir de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad o conflicto por circunstancia personales, familiares, sociales o por su condición de víctima. La intervención está centrada en la generación de un vínculo que permita consensuar con ellas la forma de fortalecer sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida.

Romero explica que las mujeres que acuden a este centro lo hacen por necesidad propia, los servicios sociales, de la red de la Comunidad de Madrid, los espacios de igualdad o las asociaciones. "Siempre atendemos a mujeres que han sufrido violencia género en el pasado o en la actualidad", recalca.

LA PRINCIPAL BARRERA: EL IDIOMA

La coordinadora del centro sitúa al idioma como la principal barrera de las mujeres magrebíes, puesto que no saben comunicarse bien y algunas de ellas se encuentran en situación irregular, lo que dificulta su acceso a muchos recursos.

En su trabajo diario, el Ayaan Hirsi Alí cuenta con la ayuda de una mediadora cultural que las atiende directamente y apoya y asesora al resto de técnicos que trabaja en cada una de las áreas. Además, se realizan talleres relacionados con la alfabetización, la relajación, el castellano y actividades de celebración del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer).

"Cuando iniciamos el proceso de intervención, muchas no tienen recursos necesarios o no pueden acceder a un empleo. Es un trabajo de largo plazo porque muchas veces ellas no saben de las herramientas que tienen. No solo son los factores sociales, también están las emocionales", destaca Romero.

Este recurso también ha intervenido en 3.619 casos en lo que va de año, incluyendo el área psicológica, social, jurídica, educativa, mediación, sociolaboral o ludoteca, según han precisado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press.

En la mayoría de los casos, acuden mujeres jóvenes, mientras que las mayores representan un pequeño porcentaje. "Muchas no podían tomar decisiones, pero cuando son conscientes de lo que les ha sucedido, dejan a su agresor. Todo el equipo está implicado en este trabajo", subraya Romero.