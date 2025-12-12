El centro de control de Madrid gestiona más de 1,2 millones de vuelos hasta noviembre, un 4,8% más

Archivo - Sala del Centro de Control de Enaire en Canarias. - ENAIRE - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de control aéreo (CC) de Madrid, ubicado en Torrejón de Ardoz, ha gestionado más de 1,2 millones de vuelos en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas hasta el mes de noviembre, con un incremento del 4,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, han sido 1.236.785 operaciones de enero a noviembre, según ha informado Enaire en un comunicado este viernes. De ellos, 642.413 fueron internacionales, que crecen un 5,4%, mientras que otros 192.743 correspondieron a vuelos nacionales, con una caída interanual del 1,2%. Finalmente, las 401.611 operaciones restantes correspondieron a sobrevuelos, con un aumento del 7%.

En cuanto a los datos relativos al mes de noviembre, el centro de control de Madrid registró un total de 105.461 vuelos gestionados, lo que supone un incremento del 4,1%.

De ellos, 56.818 movimientos correspondieron a vuelos internacionales (+4,1%) y 15.841 a nacionales (-5%). Por su lado, los sobrevuelos llegaron a 32.802, con un aumento del 9,3%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de la red, Enaire ha gestionado cerca de 2,3 millones de vuelos entre enero y noviembre, lo que supone un 4,7% más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento del tráfico acumulado en España supera en casi un punto porcentual la media europea (+3,9%) y en 14,4 puntos en relación al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia de Covid-19.

En los primeros once meses, los vuelos internacionales superaron el 1,3 millón de vuelos, un 5,6% más interanual. Los sobrevuelos (525.090), que no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español, aumentaron un 6,1%, y los nacionales (432.138), un 0,5% más%.

Todos los centros de control de Enaire aumentaron el número de vuelos gestionados de enero a noviembre: Sevilla registró 525.945 vuelos (+6,5%); Barcelona, 1.101.794 (+5,4%); Canarias, 393.465 (+5,2%), y Palma, 365.815 (+2,4%).

En el mes de noviembre, los vuelos gestionados por el gestor fueron 179.302, un alza del 4,3% en comparación al mismo mes de 2024. Este ritmo de crecimiento es muy superior al registrado en la etapa prepandemia, ya que casi lo duplica.

Los sobrevuelos en este periodo (43.581) aumentaron un 7,7%; los internacionales (99.808), un 5,2% más, y los nacionales (35.913), un 1.6% menos.

El aumento del tráfico aéreo en España en el pasado mes es 0,5 puntos porcentuales menos que la media europea (+4,8%), si bien supera en 20,4 puntos porcentuales si se compara con la de 2019.

Por último, todos los centros de control de Enaire aumentaron el número de vuelos gestionados en el undécimo mes: Barcelona, 77.253 vuelos (+6,6%); Sevilla, 45.117 (+5,8%); Canarias, 38.138 (+0,5%) y Palma, 15.484 (+0,2%).