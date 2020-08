Cepeda acusa a Ayuso y su "incompetencia" tras dos meses sin estado de alarma de que Madrid acapare el 33% de los casos

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSOE, José Cepeda, ha acusado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su "incompetencia" tras dos meses desde el decaimiento del estado de alarma; de ser responsables de que la región acapare el 33 por ciento de los nuevos casos diarios de Covid-19.

"Ningún gobierno estaba preparado para afrontar una pandemia así, pero que dos meses tras el estado de alarma no se haya tomado ninguna decisión y se cometan los mismos errores que en el pasado... Esto ya no es un problema de no estar preparados, sino incompetencia", ha asegurado el socialista durante una visita al Centro de Salud Abrantes.

Entiende que la región está en una "situación dramática" en la que, ante la voluntad de "arrimar el hombro por parte de la oposición", se ha cerrado el Paramento Autonómico y se han desechado las peticiones del líder del PSOE en la Cámara, Ángel Gabilondo, para que hubiese plenos y comisiones donde se explicase el escenario de la pandemia en Madrid.

"En sanidad durante estos meses hemos visto que no han sido capaces de contratar rastreadores que son fundamentales, incapaces de dar fondos a la sanidad pública. Ahora hay centros que están al límite de su salubridad y tenemos a un Gobierno con muchas competencias pero incompetente y que lo único que dice es que la culpa la tiene el Gobierno de España", ha reprochado.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha criticado este martes los mensajes "contradictorios e incorrectos" lanzados por el Ministerio sobre la estado actual de la pandemia del coronavirus en la región, por lo que ha pedido no desligar la situación epidemiológica con la parte asistencial.

Respondía así al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien advirtió este lunes de que en la Comunidad de Madrid habrá que tomar medidas "drásticas" si los contagios continúan aumentando en la región.

Escudero ha defendido que Madrid ha avanzado en decisiones sobre restricción de movilidad, como en Tielmes, con un sistema monitorizado y análisis territorializado por zonas básicas de salud, al tiempo que ha recordado que Madrid sigue en un ascenso mantenido del número de casos, "lo que condiciona el resto de decisiones".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado este martes a las comunidades autónomas que lo necesiten ante el impacto del Covid-19 el respaldo del Gobierno a declarar un estado de alarma individualizado y defender su aplicación, así como sus posibles prórrogas, en el Congreso.