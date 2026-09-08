Cerca de 200 agentes de Policía Nacional refuerzan la plantilla en la región, que aumenta un 15% desde 2018

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional . - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid ha sido escenario del acto de presentación de 192 nuevos agentes que reforzarán la plantilla en la Comunidad de Madrid, la cual además ha aumentado en un 15% desde el año 2018, según ha destacado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

El acto tenía previsto celebrarse el pasado mes de julio, si bien debido a los incendios que arrasaron entonces la Sierra Oeste madrileña tuvo que ser aplazado. Finalmente se ha celebrado este martes en la sede de la Jefatura Superior madrileña con la presencia de Martín y del jefe superior de Policía, Javier Galván.

Durante su intervención, Martín ha dado la bienvenida a los nuevos agentes, entre los que se encuentran policías en prácticas y también venidos de otros destinos. "La Policía Nacional se renueva con cada promoción, se fortalece con la experiencia de quienes llegan desde otros destinos y se prepara para su futuro", ha dicho.

El delegado del Gobierno ha subrayado que, a pesar de la "renovación" que representan estas incorporaciones, "no altera la esencia" de la institución, que se "refuerza" para hacer frente al "cambio de los desafíos" y la "evolución" de una sociedad en la que también cambian las formas de delincuencia y "surgen nuevas amenazas".

"Permanece intacta vuestra única misión, que es proteger el libre ejercicio de los derehcos y las libertades y garantizar la seguridad ciudadana, ni más ni meos. Esa misión la debéis cumplir cada día con preparación, coordinación y presencia en el territorio, en las calles y en la comisaría", ha aseverado Martín.

Martín ha subrayado lo "complejo y dinámico" de la Comunidad de Madrid, un territorio con siete millones de habitantes, grandes infraestructuras, instituciones nacionales e internacionales y una "intensa actividad" en lo económico, cultural y social. "Exige trabajar con rapidez cuando las circunstancias lo demandan y mantener la serenidad en las situaciones más difíciles", ha añadido.

Finalmente, el delegado ha destacado que la incorporación de estos agentes forma parte del "compromiso sostenido" del Gobierno de España con la Policía Nacional y con la seguridad en la región, que se sitúa en un máximo histórico de efectivos, con un crecimiento de la plantilla superior al de la población madrileña.

RECUERDO A UN AGENTE FALLECIDO ESTA MADRUGADA

El delegado del Gobierno ha iniciado su discurso con un mensaje en recuerdo de Amador Hernández, un agente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras fallecido anoche en un accidente de tráfico cuando regresaba a su domicilio de trabajar.

Así, ha enviado un mensaje de apoyo y cariño a sus familiares, que "pueden contar con la familia de la Policía Nacional y con el cariño y reconocimiento de todos los ciudadanos".

La propia Policía Nacional se ha sumado a estas condolencias y, en su perfil oficial en redes sociales, ha lanzado un mensaje apoyo a los familias y amigos del agente fallecido.