Cerca de 3.100 agentes de Metro renovarán vestuario de trabajo: tejidos más visibles y con aislamiento térmico

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá 7,2 millones de euros en el suministro del nuevo vestuario de trabajo para 3.100 agentes de Metro, después de que el Consejo de Gobierno haya conocido este miércoles la adjudicación de este contrato, con una vigencia de tres años, que permitirá renovar la ropa de la plantilla y asegurar su reposición anual o cuando sea necesario por desgaste o incidencias.

La distribución de estas prendas está prevista para finales de 2026 y consolida las técnicas incorporadas en la anterior licitación en tejidos y materiales de los Equipos de Protección Individual (EPI), ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

De color amarillo fluorescente y con elementos reflectantes, están diseñados para aumentar la visibilidad del trabajador en situaciones de riesgo. Además, incorporan resistencia frente a salpicaduras de soldadura y refuerzan el aislamiento térmico, permitiendo su uso en condiciones de frío de hasta -5ºC.

Asimismo, se incrementan los estándares de calidad y durabilidad de los equipos, especialmente en aquellos colectivos que someten su vestuario a procesos diarios de lavandería industrial.

La dotación incluye parkas, chalecos acolchados, cazadoras y pantalones de invierno y verano, todos ellos considerados EPI. El suministro contempla también ropa específica para el Servicio de Salud Laboral y batas antiestáticas destinadas al personal del Taller Electrónico.

Entre las principales novedades figura la actualización del calzado, que mejora la transpiración e introduce suela antideslizante, además de nuevos modelos adaptados a usos operativos específicos y a distintas patologías del pie.