Cerca de 400 jóvenes se inscriben en 'Madrid Xplora', que premiará el esfuerzo académico con un viaje a Egipto

Archivo - El ojo egipcio, durante la presentación de la exposición ‘Cleopatra, la exposición inmersiva’, en el Matadero de Madrid, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 jóvenes se han inscrito hasta el momento en 'Madrid Xplora', el programa regional que premiará el esfuerzo académico y el compromiso social de 20 personas, de entre 16 y 17 años, con un viaje a Egipto.

Así lo ha destacado en declaraciones a Europa Press la directora general de la Juventud de la Comunidad de Madrid, Laura Castilla, quien ha animado a seguir presentándose hasta el próximo 9 de enero de 2026. Hasta ahora, los inscritos vienen de 92 centros educativos de la región.

Se trata de una iniciativa de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que permitirá a los adolescentes explorar alguno de los enclaves más emblemáticos del país como las pirámides de Giza, el templo de Karnak o el Valle de los Reyes entre el 13 y el 21 de junio de 2026.

Además de descubrir los secretos de una de las civilizaciones más influyentes de la historia, los participantes también podrán remar en kayak por el Nilo, acampar en el desierto y realizar actividades deportivas y sociales. Estos 20 jóvenes irán acompañados de un equipo de 12 profesionales que les guiarán durante toda la expedición.

"Es un proyecto educativo, pero también para que conozcan otros países. Egipto será la temática de este año, pero en las siguientes ediciones serán otros países con diferentes culturas para que puedan aprender y a ser solidarios", ha indicado Castilla.

Para poder participar, los aspirantes deben tener todas las asignaturas aprobadas --ya sea de la ESO o de ciclos de Formación Profesional--, contar con el Carné Joven de la Comunidad de Madrid y presentar su 'Proyecto Xplora', un trabajo relacionado con el deporte, la nutrición y la salud física y mental, que podrá ser escrito, musical, audiovisual o manual, como una maqueta.

En la iniciativa colaboran también la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Para apuntarse, los jóvenes deberán rellenar el formulario en la página web (https://madridxplora.com/).