Cercanías reforzará todas las líneas durante la visita del Papa a Madrid y contará con 200 vigilantes de seguridad extra

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará todas las líneas de la red de Cercanías de Madrid durante la visita del Papa León XIV a la capital, del 6 al 9 de junio, en el marco de un dispositivo especial que también contempla 200 vigilantes de seguridad extra en los trenes y estaciones.

En un comunicado, Renfe ha indicado que, ante la fuerte demanda de transporte público y la elevada movilidad prevista para esos días, se ha diseñado "un amplio refuerzo" de todas las líneas de Cercanías Madrid con "más capacidad, más frecuencia de trenes y más personal de atención al cliente y seguridad".

El objetivo es asegurar la movilidad, la seguridad y la mejor atención a los viajeros ante un evento de gran afluencia y concentraciones que podrán superar el millón de asistentes.

Entre los eventos previstos en la visita papal destacan la vigilia de oración en la Plaza de Lima, con una estimación de 600.000 asistentes; la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, con la previsión de asistencia entre 1 y 1,5 millones de personas; un encuentro diocesano en el estadio Santiago Bernabéu, con 80.000 personas, además de otros actos en Ifema, el pabellón Movistar Arena o la Catedral de la Almudena.

Así, se prevén grandes concentraciones de viajeros en las estaciones de Atocha, Chamartín, Nuevos Ministerios y Sol para conectar con muchos de estos puntos.

En este sentido, durante los días 6 y 7 de junio se establecerán circulaciones adicionales y trenes de reserva estratégica para absorber picos de demanda. De igual manera, habrá un refuerzo específico de personal en estaciones y se adaptará el servicio para gestionar tanto los flujos de entrada como de salida tras los eventos.

Igualmente, Renfe habilitará planes específicos de seguridad y control de accesos, en coordinación con las autoridades, para gestionar grandes flujos de personas y garantizar una movilidad ordenada y segura. En detalle, está previsto un refuerzo de 200 vigilantes distribuidos por toda la red, así como 200 personas más de Atención al Cliente en estaciones.

Desde la compañía ferroviaria han recomendado a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación, priorizar el transporte público y consultar los canales oficiales para conocer posibles restricciones de tráfico y accesos.

Finalmente, Renfe ha destacado que la visita se organiza mediante una estrecha coordinación entre administraciones, instituciones eclesiásticas, operadores de transporte, fuerzas de seguridad y voluntariado.