C-3 y C-4 de Cercanías verán alterado su servicio desde el sábado y durante 6 fines de semana por obras en túnel de Sol

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C-3 y C-4 de la red de Cercanías de Madrid verán alterado su servicio desde este sábado día 15 y durante seis fines de semana, hasta el 21 de diciembre, por una nueva fase de las obras para ampliar la capacidad de Atocha que obligará cerrar el túnel de Sol hasta las 10.00 horas los sábados y domingos.

En concreto, esta nueva fase de obras de Adif en el túnel de Sol, que tienen como objetivo ampliar la capacidad de la estación de Atocha Cercanías, obligará a cerrar el túnel de Sol entre Nuevos Ministerios y Atocha hasta las 10.00 horas durante los seis próximos fines de semana, incluido el lunes 8 de diciembre, que es festivo.

En concreto, el túnel de Sol permanecerá inactivo por los citados cortes hasta las 10.00 horas de los días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre y 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 de diciembre. De este modo, durante las cinco primeras horas de servicio (de 5.00 a 10.00 de la mañana) de los días afectados por los cortes, los trenes de las líneas C-3 y C-4 de Cercanías Madrid procedentes de Aranjuez y Parla, respectivamente, finalizarán e iniciarán recorrido en Atocha Cercanías.

Asimismo, los trenes de las líneas C-4a y C-4b procedentes de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, respectivamente, finalizarán e iniciarán recorrido en la estación de Nuevos Ministerios.

Los viajeros que deseen ir desde Chamartín o Nuevos Ministerios a Atocha, y viceversa, tendrán a su disposición los trenes de las líneas que hacen este trayecto por el túnel de Recoletos (C-2, C-7, C-8 y C-10), ha recordado Renfe en un comunicado.

Según Renfe, estas obras ampliarán la capacidad de Atocha Cercanías, lo que beneficiará directamente a las líneas C-3 y C-4, debido a que facilitarán la gestión de incidencias y ello "redundará en una mayor seguridad y reducción de la afectación al tráfico".

En esta primera fase, Adif llevará a cabo trabajos de ejecución de taladros y cortes de huecos en muros para paso de vigas y colocación de prolongaciones de vigas. Este proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE NextGenerationEU.