Chamberí ya tiene la sala Mario Vaquerizo porque "en Madrid no cabe la cultura de la cancelación", subraya Almeida

Almeida se reafirma y pregunta por qué Vaquerizo "no puede ser un referente en la conservación del espíritu de la Movida"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Galileo, en Chamberí, ya tiene su sala de ensayo 'Mario Vaquerizo' porque "en Madrid no cabe la cultura de la cancelación", ha subrayado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la inauguración de este espacio de unos 60 metros cuadrados, acompañando al líder de las Nancys Rubias.

"Ha traído cola el asunto y es sorprendente que traiga cola dedicar una sala de ensayo a una persona como Mario Vaquerizo, tan ligado a la ciudad de Madrid y con la trayectoria artística que tiene. Pero bueno, nosotros tenemos muy claro que en Madrid no cabe la cultura de la cancelación ni la cultura del señalamiento ni la cultura de hostigar al que no piensa como uno sino que, por el contrario, somos una ciudad tremendamente abierta, en la que cada uno puede pensar y crear de la forma que es conveniente", ha trasladado Almeida a los periodistas.

Cree el alcalde que la denominación de esta sala de ensayos puede ser una inspiración porque "hay muchos chavales como Mario Vaquerizo, que es un chaval de Vicálvaro, y que puedan cumplir sus sueños". Además ha recordado que el centro cultural Galileo también recuerda en sus salas a Quique San Francisco, José Luis Sampedro y a Clotilde, viuda de Joaquín Sorolla.

"A mí eso es lo que me gusta de esta ciudad, la Cultura en mayúsculas, la cultura que no señala al diferente, que no hostiga al que no piensa como uno, la cultura que permite la libertad de creación. Es que no entiendo la polémica", ha insistido el primer edil.

TRAPIELLO Y VARGAS LLOSA

Considera que con la polémica de la izquierda se transmite "que hay una parte de Madrid que todavía no asume lo que es esta ciudad ni entiende a los madrileños". Un ejemplo de ello, ha indicado, lo dio el PSOE cuando en el mandato anterior "votó en contra de conceder la medalla a la ciudad de Madrid al escritor Andrés Trapiello".

"Eso sí es serio. Eso sí debería haber sido objeto de una polémica y una controversia fuerte. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista en Madrid no quisiera conceder una medalla a Andrés Trapiello y votara en contra? Antes de pedir más explicaciones por darle el nombre de Mario Vaquerizo a esta sala deberían ellos explicar por qué un escritor como Andrés Trapiello no merecía la medalla de la ciudad de Madrid cuando tiene una obra monumental, además sobre la ciudad", ha remarcado.

A lo que ha sumado que "Más Madrid criticaba que la ciudad rindiera un homenaje a Mario Vargas Llosa". ¿De verdad se puede discutir a estas alturas que Mario Vargas Llosa, un madrileño porque vivió en Madrid, hijo adoptivo de esta ciudad, premio Nobel de literatura, no se merezca el reconocimiento de esta ciudad?", se ha preguntado.

"Pues eso es lo que tienen nuestros adversarios políticos. Se escandalizan porque Mario Vaquerizo, una figura conocidísima de reconocida trayectoria en la música, tenga una sala de ensayo de 60 metros cuadrados, pero se niegan a que un escritor o a un premio Nobel de literatura tengan el reconocimiento de la ciudad de Madrid", ha condenado.

SE REAFIRMA CON VAQUERIZO COMO REFERENTE DEL ESPÍRITU DE LA MOVIDA

No ha querido esquivar tampoco las preguntas de la prensa sobre esa descripción que hizo del líder de las Nancys Rubias como "referente de la Movilidad". El alcalde es consciente que entonces Vaquerizo tenía 9 años.

"¿Pero alguien me puede decir por qué Mario Vaquerizo no puede ser considerado un referente en la conservación del espíritu de la Movida? ¿Por qué solo pueden formar parte de la Movida los que afortunadamente estuvieron en aquel tiempo en Madrid? ¿Por qué no nos podemos sentir orgullosos aquellos que teníamos ocho o nueve años, como Mario y yo, de que se produjera la Movida como fenómeno cultural que ha identificado a la ciudad de Madrid durante las últimas décadas?", ha preguntado.

Almeida está abierto a discutir con aquellos que le quieran rebatir que, "sin haber estado en aquel momento en edad adulta durante la Movida, sin embargo, durante las siguientes décadas han formado parte de ser un referente de lo que significó desde el punto de vista cultural y de apertura para la ciudad de Madrid aquel fenómeno".