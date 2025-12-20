Cibeles se despide del año con ración doble de plenos mientras los niños de San Ildefonso invocan a la suerte

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Cibeles se despide del año 2025 con ración doble de plenos, extraordinario de presupuestos y ordinario, mientras los niños y niñas de San Ildefonso invocarán a la suerte en el sorteo de lotería de Navidad.

La sesión ordinaria arrancará con una comparencia solicitada por el líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith, para que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "explique si, a la vista de la normativa aprobada desde que accedió a su cargo, los madrileños pueden seguir teniendo confianza en él".

El bloque de preguntas estará protagonizado por la vivienda (Más Madrid), el destino de los 483 millones de euros del superávit de 2024 y la limpieza (PSOE), el Centro Acuático del Atlético (la izquierda) o el Café Literario de Cuesta de Moyano (Vox).

Vox también preguntará por "las verdaderas razones de alargar un año más la moratoria para que los coches sin etiqueta empadronados en Madrid puedan seguir circulando por la ciudad durante el próximo año" y "por qué el equipo de Gobierno no aplica la proposición aprobada en el Pleno sobre informar a las mujeres del 'síndrome post aborto'".

Y en forma de pregunta el PSOE elevará al Pleno la situación del CEIP Amadeo Vives, en Latina, lo mismo que Más Madrid pero como proposición. El Gobierno municipal trata de dar respuesta al barrio de Aluche con un centro de mayores en Camarena 10 y otro de día en el número 277 de la misma calle, a construir posteriormente, informaba la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, después de que toda la oposición haya elevado las quejas y dudas del vecindario y de la comunidad educativa del CEIP Amadeo Vives.

El apartado de proposiciones estará protagonizado por la bici (PSOE), por la exigencia de Más Madrid de "paralizar inmediatamente el funcionamiento de la incineradora de Las Lomas", además de poner el foco en la vivienda o por la petición de Vox para que se elabore un censo de madrileños que hayan tenido que proceder al achatarramiento de su vehículo como consecuencia de las restricciones de movilidad aprobadas por el Ayuntamiento.

Robe Iniesta, líder de Extremoduro, recientemente fallecido, llegará al Pleno de Cibeles en forma de proposición firmada por Más Madrid para que el Centro Juvenil de la Calle Alfonso Fernández 23, en Carabanchel Alto, lleve su nombre.