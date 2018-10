Cibeles insta a Comunidad a mantener el refuerzo en hospitales hasta acabar con esperas de tratamiento para hepatitis C

Publicado 26/09/2018 9:39:02 CET

El Pleno insta a la Comunidad a desarrollar las acciones contenidas en el Libro Blanco de la Hepatitis C, continuar con el proceso de elaboración de un protocolo y mantener los servicios de refuerzo en los hospitales hasta acabar con los miles de pacientes pendientes de tratamiento.

Al Ministerio de Sanidad le piden los cuatro grupos que regule el procedimiento de cibrado En la proposición, presentada y aprobada por todos los grupos de la Cámara, destaca que con la aparición de retrovirales de acción directa hace tres años, "de enorme efectividad y con pocos efectos secundarios", es posible la curación de los enfermos con VHC.

También se ha destacado que la Comunidad de Madrid fue la primera que decidió ampliar el tratamiento a todos los enfermos, no sólo a los graves.

Según los expertos, los avances en España llevan a pensar que se podrá eliminar la hepatitis C en España antes de 2030, fecha establecida por la OMS.

La cifra de enfermos por hepatitis C en España se calcula en 190.000, 25.000 de ellos en Madrid. Han sido atendidos 93.000 en toda España y 21.000 en la Comunidad."Pero para curar esta enfermedad hay que llegar a todas las personas infectadas, curarlas e impedir nuevos contagios.

La hepatitis C es una enfermedad silente, sin síntomas, y miles de personas no saben que están contagiadas", recoge el texto. La prevención resulta fundamendal dado que no hay vacunas.

La proposición se ha presentado en Cibeles para agradecer a las asociaciones el trabajo realizado, "el esfuerzo y sacrificio que han supuesto las acciones de información a la ciudadanía y que han permitido visibilizar el problema de miles de personas".

