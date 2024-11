Cielo Submarino, la banda madrileña que busca recuperar el rock de los 90: "Hay magia cuando miras los ojos de la gente"

Dos de los integrantes son de Alameda de Osuna: "De ahí han salido un montón de bandas por la música que había en todos lados"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

"No es mentira lo que siento, me llegó sin avisar. Me tropiezo y me lamento, quiero volver a empezar". Es una de las frases de la canción 'Ojalá' de Cielo Submarino, una banda madrileña que busca recuperar el rock de los 90, dando su lugar a la guitarra y la batería, y que tocará el próximo miércoles, 27 de noviembre, en la sala El Sol para presentar su primer disco.

Eduardo de la Mata (voz y guitarra), Sergio Blas (también voz y guitarra) y Rober Aracil (batería y coros), quienes han pasado por Barbara Ann Dj, Diavlo o Buenas Noches Rose, dan ritmo a este grupo musical que defiende que cada canción "debe tener un momento especial". Tras cuatro años de trabajo, con inconvenientes en el camino, como el confinamiento en la pandemia y operaciones médicas, presentarán por primera vez en directo las 13 canciones de su álbum 'Cielo Submarino' y un avance de su segundo proyecto.

"Antes las letras te hacían volver a querer escuchar esa melodía otra vez. Nosotros intentamos que eso suceda con todo lo que tocamos y que nada sea de relleno", explica De la Mata a Europa Press unas horas antes de ensayar con sus compañeros para preparar el concierto del próximo miércoles.

"Creemos que se ha perdido ese rock noventero. Claro que hay grupos que están haciendo música de guitarras y batería, pero hay que volver a destacar esos instrumentos en las canciones. Muchas veces, la música se centra más en una producción y se pierde el rollo de tocar", defiende el artista.

De la Mata recuerda la "odisea" que ha pasado para producir este disco. Desde los confinamientos, cuando no se podía quedar, pasando por una operación de esófago a mitad de grabación hasta llegar a problemas técnicos y tecnológicos en un disco externo que provocó que empezaran de cero. De este viaje, han salido temas como 'Amor de contrabando', 'Ojalá' o 'Matar al dragón'.

CONEXIÓN EN LAS PEQUEÑAS SALAS

La sala 'El Sol' será la encargada de presentar su primer álbum. Desde 1979 lleva acogiendo cientos de conciertos. Para Cielo Submarino, es "un honor poner su granito de arena a la historia de este local, que ofrece buen sonido y luces y una ubicación inmejorable". Esta será la segunda vez que tocan en este espacio.

"Es súper mítica y creo que todos hemos estado de fiesta alguna vez. Cuando empezamos a ser músicos deseábamos tocar en este lugar, que es alucinante. En una sala pequeñita sí que tienes ese rollo de estar tocando para la gente cara a cara. Hay una magia cuando miras a sus ojos", asegura De la Mata.

El cantante cree que en una ubicación muy grande, "a no ser que seas Freddie Mercury, no puedes generar una gran conexión con el público". "Cuando estás en una pequeña sala, sabes que la gente ha ido a verte a ti. El rollo que hay es que estás en familia", recalca.

DE ALAMEDA DE OSUNA Y MÓSTOLES

De la Mata y Aracil son de Alameda de Osuna, un barrio madrileño que, en el ambiente de los años 90, "tenía música en todos lados". "Tiene fama de ser un lugar en el que han salido un montón de bandas, como Pereza o Cabeza de Canoa. Había una escena musical bastante potente", señala el cantante. Por su parte, Blas es del municipio de Móstoles.

Entre sus influencias, se encuentran The Posies, Redd Kross, The Cult y The Beatles. A la pregunta de donde se ven en unos años, De la Mata asegura que "seguirán juntos, grabando y tocando". "También un poco más mayores, pero con más ganas. Somos muy amigos, incluso hermanos", recalca.

El artista también cree que se ven "preparados para lo mejor y lo peor". "Sea lo que sea, lo superaremos. Tengo muchísima fe en este proyecto y yo soy el primer fan de las canciones. Cuando conocí a Sergio Blas y me presentó sus piezas, me enamoré de sus canciones. Así es como empezó todo", subraya.