Cifuentes ve "muy bien" que Marta Sánchez pudiera cantar su versión del himno nacional en la final de la Copa del Rey

Publicado 20/02/2018 14:32:57 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha comentado que le parece "muy bien" que la artista Marta Sánchez pudiera cantar su versión del himno nacional en la final de la Copa del Rey de fútbol, que se celebrará en el Wanda Metropolitano.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar junto al patinador Javier Fernández a niños y adolescentes ingresados en el Hospital Gregorio Marañón y en relación al revuelo mediático que ha generado la versión del himno con letra de la cantante durante una actuación.

Cifuentes ha detallado que este tipo de versiones se hace en muchos países por parte de "estrellas del rock y del pop" y cree que la letra compuesta por Marta Sánchez es "muy bonita".

"Más allá de la polémica sobre si el himno tiene que tener letra o no, creo y me parece muy bien que pudiera cantarse en la final", ha relatado la presidenta de la Comunidad de Madrid para señalar, no obstante, que se trata de un debate que "está abierto".

"Ella (en referencia a Marta Sánchez) ha expresado en una letra un sentimiento hacia su país que yo comparto y creo que es una letra muy bonita", ha remachado Cifuentes.